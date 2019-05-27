Минулої п’ятниці на базі Тихоновицької школи відбувся вечір зустрічі однокласників з Тихоновицької ЗОШ, Прибинської ЗОШ та Тур’янського НВК.
Учні 8-9 класів разом зі своїми класними керівниками мали змогу познайомитися зі своїми ровесниками, поспілкуватися та знайти нових друзів. Останньому сприяла і тепла, дружня атмосфера, адже вечір складався з конкурсно-розважальної програми. Діти, об’єднавшись у групи, готували спонтанні художні номери, грали в різноманітні ігри. Класні керівники 8 та 9 класів також із задоволенням брали участь у конкурсах та навіть співали пісень.
Завершилась зустріч солодким столом та дискотекою.
Тетяна ЛИТВИН
Учні 8-9 класів разом зі своїми класними керівниками мали змогу познайомитися зі своїми ровесниками, поспілкуватися та знайти нових друзів. Останньому сприяла і тепла, дружня атмосфера, адже вечір складався з конкурсно-розважальної програми. Діти, об’єднавшись у групи, готували спонтанні художні номери, грали в різноманітні ігри. Класні керівники 8 та 9 класів також із задоволенням брали участь у конкурсах та навіть співали пісень.
Завершилась зустріч солодким столом та дискотекою.
Тетяна ЛИТВИН
Комментариев нет:
Отправить комментарий