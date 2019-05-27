«А ми все одно квіти посадимо!»

Скільки разів уже писав наш «Промінь» про клумби, які оформлюють поряд зі своїми садибами, навчальними закладами, офісами, магазинами жителі Сновщини, як стараються прикрасити місто. Але… Але завжди знаходяться ті, котрі все зведуть нанівець. Так вийшло і цього разу. Працівники торговельного закладу «Сновський» (СеДаМ) купили 12 горщечків різнокольорових петуній і посадили в клумбах біля входу в магазин. Та встигли вони помилувати око покупців і просто перехожих всього два тижні.
– Вранці 20 травня, прийшовши на роботу, ми побачили замість квітів на клумбах лише ямки, де вони росли, – говорить завідувач Світлана КОПАЧ. – Чиясь безжальна рука повиривала петунії і понесла додому, залишивши лише одну квітку, яка трохи зів’яла.
Які ж все-таки дріб’язкові люди живуть серед нас! Живі квіти для садіння щодня продаються на ринках Сновська, і не дуже висока ціна за них. Але краще вкрасти!
– На нашу думку, врятують від крадіжок лише штрафи. Навіть за такі незначні злочини. Потрібні для цього додаткові відеокамери спостереження по місту і активність поліції, - кажуть працівники магазину. – Звичайно, настрій у нас зіпсувався одразу, як ми побачили понівечену клумбу. Але все одно квіти ми посадимо! Може ж колись і сновчани стануть людьми?
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
P.S. Коли верстався номер, до редакції прийшов сновчанин і розповів, що крадуть не тільки квіти. За ніч на його городі поблизу Горбахи було вирвано 100 саджанців помідорів та грядка цибулі...
– Вранці 20 травня, прийшовши на роботу, ми побачили замість квітів на клумбах лише ямки, де вони росли, – говорить завідувач Світлана КОПАЧ. – Чиясь безжальна рука повиривала петунії і понесла додому, залишивши лише одну квітку, яка трохи зів’яла.
Які ж все-таки дріб’язкові люди живуть серед нас! Живі квіти для садіння щодня продаються на ринках Сновська, і не дуже висока ціна за них. Але краще вкрасти!
– На нашу думку, врятують від крадіжок лише штрафи. Навіть за такі незначні злочини. Потрібні для цього додаткові відеокамери спостереження по місту і активність поліції, - кажуть працівники магазину. – Звичайно, настрій у нас зіпсувався одразу, як ми побачили понівечену клумбу. Але все одно квіти ми посадимо! Може ж колись і сновчани стануть людьми?
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
P.S. Коли верстався номер, до редакції прийшов сновчанин і розповів, що крадуть не тільки квіти. За ніч на його городі поблизу Горбахи було вирвано 100 саджанців помідорів та грядка цибулі...
Комментариев нет:
Отправить комментарий