Світ її очима …

Єлизавета Єфименко презентувала нову виставку картин
Минулої середи у дитячій бібліотеці відбулося чергове засідання клубу «Цікаві зустрічі». Вже вдруге за цей рік його героїнею стала учениця 9 класу Сновської ЗОШ №1 та вихованка Сновського центру дитячої та юнацької творчості Єлизавета Єфименко. Цього разу вже з новою колекцією робіт.
Ознайомитися з виставкою прийшли і однокласники Лізи з її класним керівником Наталією Вовненко та вчителем образотворчого мистецтва ЦДЮТ Тетяною Корінь (на фото з Єлизаветою).
Тетяна Леонідівна розповіла, що Єлизавета стала справжнім відкриттям для закладу. Вона – перша винесла свої роботи на широкий загал, не боячись критики та негативних відгуків.
Як і минулого разу більшість робіт Лізи – портрети. Та цю виставку вона розмаїтила картинами птахів та натюрмортами.
На презентацію завітав і відомий український архітектор Олександр Корнієнко. Він автор багатьох архітектурно-художніх посібників, засновник приватного підприємства «КОРЛАЙН», лауреат міжнародного архітектурного фестивалю, член-кореспондент Української Академії Архітектури, він багато років співпрацював з відомими художниками України, тому знає всі тонкощі цього мистецтва. Роботи Лізи його дуже зацікавили та сподобалися.
– Нехай поки що твої картини і не ідеальні, – говорить Олександр Корнієнко, – та я бачу, що вже зараз вони на досить високому рівні. А найголовніше – в них є душа. Продовжуй у цьому ж дусі, здобувай освіту художника, вдосконалюйся і тебе чекатиме успіх.
Також Олександр Корнієнко розповів дев’ятикласникам і про своє становлення як архітектора, про складнощі вступу до університету та тонкощі цієї справи. Він побажав учням знайти справу свого життя. А також створювати та вдосконалювати щось у своєму рідному місті. Адже саме у їхніх руках його подальший розвиток.
На завершення архітектор подарував Єлизаветі Єфименко дві свої книги та побажав їй не зупинятися на досягнутому і продовжувати творити. Бо талант дівчина має неабиякий.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Минулої середи у дитячій бібліотеці відбулося чергове засідання клубу «Цікаві зустрічі». Вже вдруге за цей рік його героїнею стала учениця 9 класу Сновської ЗОШ №1 та вихованка Сновського центру дитячої та юнацької творчості Єлизавета Єфименко. Цього разу вже з новою колекцією робіт.
Ознайомитися з виставкою прийшли і однокласники Лізи з її класним керівником Наталією Вовненко та вчителем образотворчого мистецтва ЦДЮТ Тетяною Корінь (на фото з Єлизаветою).
Тетяна Леонідівна розповіла, що Єлизавета стала справжнім відкриттям для закладу. Вона – перша винесла свої роботи на широкий загал, не боячись критики та негативних відгуків.
Як і минулого разу більшість робіт Лізи – портрети. Та цю виставку вона розмаїтила картинами птахів та натюрмортами.
На презентацію завітав і відомий український архітектор Олександр Корнієнко. Він автор багатьох архітектурно-художніх посібників, засновник приватного підприємства «КОРЛАЙН», лауреат міжнародного архітектурного фестивалю, член-кореспондент Української Академії Архітектури, він багато років співпрацював з відомими художниками України, тому знає всі тонкощі цього мистецтва. Роботи Лізи його дуже зацікавили та сподобалися.
– Нехай поки що твої картини і не ідеальні, – говорить Олександр Корнієнко, – та я бачу, що вже зараз вони на досить високому рівні. А найголовніше – в них є душа. Продовжуй у цьому ж дусі, здобувай освіту художника, вдосконалюйся і тебе чекатиме успіх.
Також Олександр Корнієнко розповів дев’ятикласникам і про своє становлення як архітектора, про складнощі вступу до університету та тонкощі цієї справи. Він побажав учням знайти справу свого життя. А також створювати та вдосконалювати щось у своєму рідному місті. Адже саме у їхніх руках його подальший розвиток.
На завершення архітектор подарував Єлизаветі Єфименко дві свої книги та побажав їй не зупинятися на досягнутому і продовжувати творити. Бо талант дівчина має неабиякий.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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