понедельник, 27 мая 2019 г.

Юний фотограф

 У Чернігові відбулася церемонія нагородження президентом благодійної італійської асоціації «Кассаго кличе Чорнобиль» Армандо Кріппою переможців виставки «Моя Україно!», яка була презентована в Італії. 



У церемонії взяла участь і вихованка Сновського Центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Кравченко. Учениця представила на конкурс фотографію «Зачарова красуня», на якій показала дівчину в українському народному вбранні.
Фотографією Тетяна почала цікавитися давно, вона обожнює фотографувати своїх друзів, знайомих, природу, а найбільше – небо, яке щоразу підкорює своєю красою.
 Всього у виставці взяли участь 290 учасників, які представили 350 робіт. П`ять українських робіт, в тому числі й Тетяни Кравченко, визнані кращими.  Їх авторів нагородили грамотами та грошовими винагородами.
Фото Тетяни ЛИТВИН
Автор: на
Ярлыки:

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