Юний фотограф

У Чернігові відбулася церемонія нагородження президентом благодійної італійської асоціації «Кассаго кличе Чорнобиль» Армандо Кріппою переможців виставки «Моя Україно!», яка була презентована в Італії.
У церемонії взяла участь і вихованка Сновського Центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Кравченко. Учениця представила на конкурс фотографію «Зачарова красуня», на якій показала дівчину в українському народному вбранні.
Фотографією Тетяна почала цікавитися давно, вона обожнює фотографувати своїх друзів, знайомих, природу, а найбільше – небо, яке щоразу підкорює своєю красою.
Всього у виставці взяли участь 290 учасників, які представили 350 робіт. П`ять українських робіт, в тому числі й Тетяни Кравченко, визнані кращими. Їх авторів нагородили грамотами та грошовими винагородами.
Фото Тетяни ЛИТВИН
У церемонії взяла участь і вихованка Сновського Центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Кравченко. Учениця представила на конкурс фотографію «Зачарова красуня», на якій показала дівчину в українському народному вбранні.
Фотографією Тетяна почала цікавитися давно, вона обожнює фотографувати своїх друзів, знайомих, природу, а найбільше – небо, яке щоразу підкорює своєю красою.
Всього у виставці взяли участь 290 учасників, які представили 350 робіт. П`ять українських робіт, в тому числі й Тетяни Кравченко, визнані кращими. Їх авторів нагородили грамотами та грошовими винагородами.
Фото Тетяни ЛИТВИН
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