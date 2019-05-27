Сновська рада ветеранів приймала гостей з Городнянщини

Сімнадцятого травня у Сновську відбулася зустріч ветеранів Городнянщини та Сновщини, присвячена 75-ій річниці визволення України від фашистських загарбників.
Ветеранів з Городні та козаків громадської організації «Городнянський Свято-Миколаївський козацький полк» з усіма почестями зустрічала голова Сновської ради ветеранів Людмила Кравець. Очолили делегацію сусідів голова організації ветеранів Віталій Паніткін, заступник голови РДА Тетяна Захарченко та начальник оргвідділу міськради Ігор Беребера.
Візит розпочався з екскурсії по музею ради ветеранів. Тут гостям розповідали про роботу організації в останні роки, демонструючи фотостенди та виставки, присвячені тим чи іншим подіям. Також Людмила Кравець ділилася планами на майбутнє, розповіла про заходи, які чекають на ветеранів попереду.
Далі відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятного знака воїнам-визволителям Другої світової війни у міському парку та до меморіальної дошки загиблих в АТО.
Відвідали гості ВПУЛГ та депо. Там для них організували цікаві та змістовні екскурсії. Приємно, що діти з Городні, які навчаються в нашому училищі, показали свою майстерність поважним землякам і пригостили їх своїми кондитерськими виробами.
На зустріч з ветеранами завітали голова РДА Валерій Радібеда, секретар міськради Наталія Самойлова та заступник міського голови, начальник управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Олена Коваленко. Вони поспілкувалися з гостями, побажали кожному з них здоров’я та активного довголіття і вручили подарунки.
Допомогли організувати прийом делегації з Городні, а також привітати ветеранів Сновщини з усіма травневими святами, о.Павло Свято-Миколаївського храму, підприємці Олександр Веселий, Олександр Тіщенко та Людмила Циганок. Ветеранську організацію, яка є найактивнішою на Сновщині, завжди підтримують керівники району і громади, директор училища Лариса Дубина, самодіяльні артисти Будинку культури. Саме вони, а також жіночий колектив «Ветеран» з Городні порадували всіх присутніх піснями. Ветерани Городнянщини візитом на Сновщину залишилися дуже задоволені. Вони ділилися враженнями від побаченого і ще раз переконалися, що такі зустрічі дуже корисні та цікаві, бо допомагають отримувати новий досвід та згуртовують колективи.
Наш кор.
Ветеранів з Городні та козаків громадської організації «Городнянський Свято-Миколаївський козацький полк» з усіма почестями зустрічала голова Сновської ради ветеранів Людмила Кравець. Очолили делегацію сусідів голова організації ветеранів Віталій Паніткін, заступник голови РДА Тетяна Захарченко та начальник оргвідділу міськради Ігор Беребера.
Візит розпочався з екскурсії по музею ради ветеранів. Тут гостям розповідали про роботу організації в останні роки, демонструючи фотостенди та виставки, присвячені тим чи іншим подіям. Також Людмила Кравець ділилася планами на майбутнє, розповіла про заходи, які чекають на ветеранів попереду.
Далі відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятного знака воїнам-визволителям Другої світової війни у міському парку та до меморіальної дошки загиблих в АТО.
Відвідали гості ВПУЛГ та депо. Там для них організували цікаві та змістовні екскурсії. Приємно, що діти з Городні, які навчаються в нашому училищі, показали свою майстерність поважним землякам і пригостили їх своїми кондитерськими виробами.
На зустріч з ветеранами завітали голова РДА Валерій Радібеда, секретар міськради Наталія Самойлова та заступник міського голови, начальник управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Олена Коваленко. Вони поспілкувалися з гостями, побажали кожному з них здоров’я та активного довголіття і вручили подарунки.
Допомогли організувати прийом делегації з Городні, а також привітати ветеранів Сновщини з усіма травневими святами, о.Павло Свято-Миколаївського храму, підприємці Олександр Веселий, Олександр Тіщенко та Людмила Циганок. Ветеранську організацію, яка є найактивнішою на Сновщині, завжди підтримують керівники району і громади, директор училища Лариса Дубина, самодіяльні артисти Будинку культури. Саме вони, а також жіночий колектив «Ветеран» з Городні порадували всіх присутніх піснями. Ветерани Городнянщини візитом на Сновщину залишилися дуже задоволені. Вони ділилися враженнями від побаченого і ще раз переконалися, що такі зустрічі дуже корисні та цікаві, бо допомагають отримувати новий досвід та згуртовують колективи.
Наш кор.
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