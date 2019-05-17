Здобутки учнів музичної школи на «Поліському вернісажі»

11 травня у Семенівці відбувся VІІІ відкритий Всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах «Поліський вернісаж». Участь у ньому взяли діти з Сумської, Полтавської, Луганської областей та з Чернігівщини (Сновськ, Корюківка, Городня, Мена, Семенівка, Ічня, Козелець, с.Десна і Чернігів). Концертні виступи оцінювало поважне журі на чолі з заслуженим артистом України В.Г.Дорохіним, до його складу ввійшли наші земляки Ю.Ю. Солонець та І.Л. Корінь.
Найвищу нагороду - Гран-прі фестивалю вже вкотре заслужено отримав ансамбль домристів «Домінанта» (викладач Л.П.Сіренька, концертмейстер Ю.А.Дрозд).
І місце: Павло Косьяненко (балалайка), Ксенія Високос (домра), Анастасія Єфименко (акордеон), дует акордеоністів - А.Єфименко, Я.Пахолкіна, ансамбль домристів «Смайл» та ансамбль баяністів «Мажор».
ІІ місце: Михайло Клюзко (гітара), Софія Батюк (баян) та ансамбль гітаристів «Унісон».
ІІІ місце: Костянтин Кухаренко (гітара), Дмитро Бондаренко (домра), Яна Васько (домра), ансамбль балалаєчників, дует домристів Я.Васько і Д.Бондаренко та ансамбль скрипалів.
Поїздка на конкурс відбулася завдяки підтримці батьків дітей та управління освіти, сім`ї, молоді та спорту міськради. Учні дитячої музичної школи ім. Н.Г.Рахліна показали високий рівень підготовки, про що свідчать зайняті ними місця. Їхні наставники щиро радіють перемогам своїх вихованців.
О.Свистунова,
директор ДМШ ім.Н.Г.Рахліна
Найвищу нагороду - Гран-прі фестивалю вже вкотре заслужено отримав ансамбль домристів «Домінанта» (викладач Л.П.Сіренька, концертмейстер Ю.А.Дрозд).
І місце: Павло Косьяненко (балалайка), Ксенія Високос (домра), Анастасія Єфименко (акордеон), дует акордеоністів - А.Єфименко, Я.Пахолкіна, ансамбль домристів «Смайл» та ансамбль баяністів «Мажор».
ІІ місце: Михайло Клюзко (гітара), Софія Батюк (баян) та ансамбль гітаристів «Унісон».
ІІІ місце: Костянтин Кухаренко (гітара), Дмитро Бондаренко (домра), Яна Васько (домра), ансамбль балалаєчників, дует домристів Я.Васько і Д.Бондаренко та ансамбль скрипалів.
Поїздка на конкурс відбулася завдяки підтримці батьків дітей та управління освіти, сім`ї, молоді та спорту міськради. Учні дитячої музичної школи ім. Н.Г.Рахліна показали високий рівень підготовки, про що свідчать зайняті ними місця. Їхні наставники щиро радіють перемогам своїх вихованців.
О.Свистунова,
директор ДМШ ім.Н.Г.Рахліна
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