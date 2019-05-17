За порушення міграційного законодавства несе відповідальність і сам нелегальний мігрант, і приймаюча сторона

Не замислюючись над темою нелегального перебування іноземців на території України громадяни зазвичай вважають, що така проблема далека від їхнього життя, і взагалі їх це не стосується – це робота компетентних органів. Так, це завдання і обов’язок Державної Міграційної служби України (ДМС) і спрямовані вони насамперед на захист прав та безпеки громадян, але адміністративну відповідальність несуть також особи, які сприяють незаконному проживанню та працевлаштуванню іноземців.
Упродовж останнього десятиріччя проблема мігрантів в нашій державі, як і у країнах Європи набула особливої актуальності. Збільшення міграційних потоків в Україну призводить до зростання числа іноземних громадян і осіб без громадянства, які перебувають на території нашої країни незаконно, як наслідок – зростання злочинності.
До того ж незаконна міграція є істотним фактором міжнаціональних і етнічних конфліктів. Мігранти, які незаконно перебувають в Україні, не можуть легально працювати та сплачувати податки, тому їх праця зазвичай використовується у тіньових та кримінальних схемах.
На сьогодні у Сновському РС УДМС України в Чернігівській області зареєстровано 208 осіб – це іноземці, які законно перебувають на території України. Проте, як свідчить практика, є й нелегальні мігранти. І певною мірою ця проблема викликана тим, що більшість пересічних громадян не розуміють межі легальної та нелегальної міграції. Саме тому вони не в змозі своєчасно повідомити компетентні органи про факти, які допоможуть виявити порушників міграційного законодавства.
Кожна країна світу дбає про дотримання законів як власними громадянами, так і іноземцями, які перебувають або проживають на її території. Варто зазначити, що взаємодія Сновського районного сектора міграційної служби із правоохоронними органами удосконалюється щороку, це призводить до зростання кількості виявлених та притягнутих до відповідальності порушників міграційних правил. Під час спеціальних заходів відпрацьовуються місця компактного проживання та місця ризику незаконного працевлаштування. На сьогодні за результатами проведення міжвідомчої операції під умовною назвою «Мігрант» фахівці Сновського районного сектора УДМС України в Чернігівській області перевірили 14 об’єктів, та затримали 2 порушників міграційного законодавства України.
Варто зазначити, що порушення міграційних правил не обов’язково призводить до видворення. У випадку, коли міграційна служба виявляє порушника міграційного законодавства, така особа у першу чергу притягується до адміністративної відповідальності. Якщо при цьому особа має правові підстави для подальшого перебування в Україні – вона може оформити необхідні документи для продовження терміну тимчасового перебування чи проживання.
Хочу наголосити: відповідальність за порушення міграційного законодавства несе також і приймаюча сторона – роботодавець та власник житла. Зокрема, стаття 204 КУпАП передбачає штраф від 1700 до 3400 грн за незаконне використання праці іноземців та ОБГ, навчання, надання житла та інші дії, якщо вони сприяють ухиленню від дотримання міграційних правил.
Стаття 205 КУпАП передбачає штраф у розмірі від 340 до 680 грн за невжиття заходів для своєчасної реєстрації іноземців особами, які запросили таких іноземців в Україну і надали житло.
Стаття 206 КУпАП передбачає штраф у розмірі від 5 100 до 8 500 грн за порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг.
Окрім того, у разі порушення законодавства щодо допуску іноземців до праці без укладання трудового договору, роботодавцям доведеться сплатити штраф в розмірі понад 125 тисяч грн. Штрафи передбачено також за провадження господарської діяльності без державної реєстрації та несплату податків.
За порушення самими іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні стягується штраф від 1 700 до 5 100 грн.
Алла МОГИЛЕВЕЦЬ, завідувач
Сновського районного сектора
УДМС України в Чернігівській області
Упродовж останнього десятиріччя проблема мігрантів в нашій державі, як і у країнах Європи набула особливої актуальності. Збільшення міграційних потоків в Україну призводить до зростання числа іноземних громадян і осіб без громадянства, які перебувають на території нашої країни незаконно, як наслідок – зростання злочинності.
До того ж незаконна міграція є істотним фактором міжнаціональних і етнічних конфліктів. Мігранти, які незаконно перебувають в Україні, не можуть легально працювати та сплачувати податки, тому їх праця зазвичай використовується у тіньових та кримінальних схемах.
На сьогодні у Сновському РС УДМС України в Чернігівській області зареєстровано 208 осіб – це іноземці, які законно перебувають на території України. Проте, як свідчить практика, є й нелегальні мігранти. І певною мірою ця проблема викликана тим, що більшість пересічних громадян не розуміють межі легальної та нелегальної міграції. Саме тому вони не в змозі своєчасно повідомити компетентні органи про факти, які допоможуть виявити порушників міграційного законодавства.
Кожна країна світу дбає про дотримання законів як власними громадянами, так і іноземцями, які перебувають або проживають на її території. Варто зазначити, що взаємодія Сновського районного сектора міграційної служби із правоохоронними органами удосконалюється щороку, це призводить до зростання кількості виявлених та притягнутих до відповідальності порушників міграційних правил. Під час спеціальних заходів відпрацьовуються місця компактного проживання та місця ризику незаконного працевлаштування. На сьогодні за результатами проведення міжвідомчої операції під умовною назвою «Мігрант» фахівці Сновського районного сектора УДМС України в Чернігівській області перевірили 14 об’єктів, та затримали 2 порушників міграційного законодавства України.
Варто зазначити, що порушення міграційних правил не обов’язково призводить до видворення. У випадку, коли міграційна служба виявляє порушника міграційного законодавства, така особа у першу чергу притягується до адміністративної відповідальності. Якщо при цьому особа має правові підстави для подальшого перебування в Україні – вона може оформити необхідні документи для продовження терміну тимчасового перебування чи проживання.
Хочу наголосити: відповідальність за порушення міграційного законодавства несе також і приймаюча сторона – роботодавець та власник житла. Зокрема, стаття 204 КУпАП передбачає штраф від 1700 до 3400 грн за незаконне використання праці іноземців та ОБГ, навчання, надання житла та інші дії, якщо вони сприяють ухиленню від дотримання міграційних правил.
Стаття 205 КУпАП передбачає штраф у розмірі від 340 до 680 грн за невжиття заходів для своєчасної реєстрації іноземців особами, які запросили таких іноземців в Україну і надали житло.
Стаття 206 КУпАП передбачає штраф у розмірі від 5 100 до 8 500 грн за порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг.
Окрім того, у разі порушення законодавства щодо допуску іноземців до праці без укладання трудового договору, роботодавцям доведеться сплатити штраф в розмірі понад 125 тисяч грн. Штрафи передбачено також за провадження господарської діяльності без державної реєстрації та несплату податків.
За порушення самими іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні стягується штраф від 1 700 до 5 100 грн.
Алла МОГИЛЕВЕЦЬ, завідувач
Сновського районного сектора
УДМС України в Чернігівській області
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