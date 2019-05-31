Норми газу, тепла і води зменшені

Відповідно до змін, внесених до Постанови «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» від 27 грудня 2018 року, які набрали чинності з 1 травня 2019 року, установлені такі соціальні нормативи, в межах яких держава надає пільги або субсидії на оплату житлово-комунальних послуг:
у разі використання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими або квартирними приладами обліку - 0,0383 Гкал на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період (до 01.05.2019 р. норма становила 0,0431 Гкал /кв. метр); у разі використання природного газу для індивідуального опалення – 4 куб. метри природного газу на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період (до 01.05.2019 р. норма становила 4,5 куб. метра /кв. метр); для користування послугами з централізованого постачання холодної води – 2 куб. метри на одну особу на місяць за наявності централізованого постачання гарячої води та 3,6 куб. метра на одну особу на місяць за відсутності централізованого постачання гарячої води (до 01.05.2019 р. норми становили 2,4 та 4 куб. м на одну особу відповідно); для користування послугами з централізованого водовідведення – 3,6 куб. метра на одну особу на місяць (до 01.05.2019 р. норма становила 4 куб. метри на одну особу); у разі відсутності централізованого водовідведення для вивезення рідких нечистот – 3,6 куб. метра на одне домогосподарство на місяць (до 01.05.2019 р. норма становила 4 куб. метри на одне домогосподарство).
Норми користування послугами електричної енергії для індивідуального опалення, для користування послугами з газопостачання та електропостачання залишились незмінними.
Управління соцзахисту населення РДА
у разі використання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими або квартирними приладами обліку - 0,0383 Гкал на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період (до 01.05.2019 р. норма становила 0,0431 Гкал /кв. метр); у разі використання природного газу для індивідуального опалення – 4 куб. метри природного газу на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період (до 01.05.2019 р. норма становила 4,5 куб. метра /кв. метр); для користування послугами з централізованого постачання холодної води – 2 куб. метри на одну особу на місяць за наявності централізованого постачання гарячої води та 3,6 куб. метра на одну особу на місяць за відсутності централізованого постачання гарячої води (до 01.05.2019 р. норми становили 2,4 та 4 куб. м на одну особу відповідно); для користування послугами з централізованого водовідведення – 3,6 куб. метра на одну особу на місяць (до 01.05.2019 р. норма становила 4 куб. метри на одну особу); у разі відсутності централізованого водовідведення для вивезення рідких нечистот – 3,6 куб. метра на одне домогосподарство на місяць (до 01.05.2019 р. норма становила 4 куб. метри на одне домогосподарство).
Норми користування послугами електричної енергії для індивідуального опалення, для користування послугами з газопостачання та електропостачання залишились незмінними.
Управління соцзахисту населення РДА
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