Прощавай, школо!

І записник на пам`ять з номерами телефонів класному керівнику
Пролунав Останній дзвоник у п’ятницю і для випускників міської школи №1. На прощальну шкільну лінійку вони вийшли разом зі своїм класним керівником Н.В.Мохнєвою та першою вчителькою Р.Ф.Салатою. До учнів з вітальними напутніми словами звернувся директор школи Володимир Желій: «Хай ваш шлях дорослого життя буде вистелений перемогами, а ви станьте гідними громадянами своєї держави». На урочистій лінійці він вручив нагороди найкращим учням школи.
Секретар міської ради Наталія Самойлова побажала світлого майбутнього випускникам і подякувала за працю всім педагогам, а також вручила Почесну грамоту міськради своєму колишньому учню, а нині вчителю ЗОШ №1 Ярославу Бондаревському.
Трохи гумористичні і водночас щемні побажання з передбаченням майбутнього від першокласників кожному поіменно випускнику, кольорові повітряні кульки в небі на знак того, що хлопці і дівчата відпустили в небо своє дитинство, вальс із батьками та дорога під вишитими рушниками… Все це викликали і почуття радості, і сльози на очах присутніх.
Випускники у свою чергу пообіцяли не забувати школу, дякували своїм наставникам. А класному керівнику навіть спеціальну грамоту вручили та записник з номерами телефонів всього класу, щоб їхня класна мама могла у будь-який час їм зателефонувати.
Останній дзвоник подали самі колишні одинадцятикласники разом з наймолодшими учнями школи. Для випускників попереду складання іспитів ЗНО, а для всіх інших школярів розпочалися довгоочікувані літні канікули!
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
У гімназії
Зворушливо та урочисто відбулося свято Останнього дзвоника і у Сновській гімназії. Директор школи Олександр Щербина привітав школярів із закінченням навчального року та побажав успіхів при складанні ЗНО одинадцятикласникам, які цього дня були радісними і схвильованими водночас.
Він також нагородив кращих учнів та вчителів грамотами і оголосив подяку за активну участь у житті гімназії і на педагогічній ниві.
Завітав на свято і міський голова Олександр Медведьов та помічник народного депутата України Анатолія Євлахова Вадим Сергійко. Вони побажали гарного відпочинку школярам, а випускникам – впевненості у власних силах та наполегливості.
Випускниці на урочисту лінійку вдягли блакитні сукні, а хлопці – такого ж кольору краватки. Були на святі і показовий військовий вишкіл, і танці від молодших учнів та від одинадцятикласників, і теплі слова вчителям, і щасливі сльози на очах у батьків своїх уже дорослих дітей.
Наш кор.
Фото Олени БАТЮК
Свято у школі №2
Двадцять четвертого травня пролунав останній шкільний дзвінок і для учнів Сновської ЗОШ №2 (директор Оксана Макаренко). Для більшості школярів він сповістив про закінчення навчання та початок найвеселішої пори року – літа, та, звичайно ж, довгоочікуваних літніх канікул. Але для випускників же цей шкільний дзвоник пролунав востаннє. Із сльозами на очах вони дякували своїм батькам та вчителям за найкращу пору свого життя.
Пролунав Останній дзвоник у п’ятницю і для випускників міської школи №1. На прощальну шкільну лінійку вони вийшли разом зі своїм класним керівником Н.В.Мохнєвою та першою вчителькою Р.Ф.Салатою. До учнів з вітальними напутніми словами звернувся директор школи Володимир Желій: «Хай ваш шлях дорослого життя буде вистелений перемогами, а ви станьте гідними громадянами своєї держави». На урочистій лінійці він вручив нагороди найкращим учням школи.
Секретар міської ради Наталія Самойлова побажала світлого майбутнього випускникам і подякувала за працю всім педагогам, а також вручила Почесну грамоту міськради своєму колишньому учню, а нині вчителю ЗОШ №1 Ярославу Бондаревському.
Трохи гумористичні і водночас щемні побажання з передбаченням майбутнього від першокласників кожному поіменно випускнику, кольорові повітряні кульки в небі на знак того, що хлопці і дівчата відпустили в небо своє дитинство, вальс із батьками та дорога під вишитими рушниками… Все це викликали і почуття радості, і сльози на очах присутніх.
Випускники у свою чергу пообіцяли не забувати школу, дякували своїм наставникам. А класному керівнику навіть спеціальну грамоту вручили та записник з номерами телефонів всього класу, щоб їхня класна мама могла у будь-який час їм зателефонувати.
Останній дзвоник подали самі колишні одинадцятикласники разом з наймолодшими учнями школи. Для випускників попереду складання іспитів ЗНО, а для всіх інших школярів розпочалися довгоочікувані літні канікули!
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
У гімназії
Зворушливо та урочисто відбулося свято Останнього дзвоника і у Сновській гімназії. Директор школи Олександр Щербина привітав школярів із закінченням навчального року та побажав успіхів при складанні ЗНО одинадцятикласникам, які цього дня були радісними і схвильованими водночас.
Він також нагородив кращих учнів та вчителів грамотами і оголосив подяку за активну участь у житті гімназії і на педагогічній ниві.
Завітав на свято і міський голова Олександр Медведьов та помічник народного депутата України Анатолія Євлахова Вадим Сергійко. Вони побажали гарного відпочинку школярам, а випускникам – впевненості у власних силах та наполегливості.
Випускниці на урочисту лінійку вдягли блакитні сукні, а хлопці – такого ж кольору краватки. Були на святі і показовий військовий вишкіл, і танці від молодших учнів та від одинадцятикласників, і теплі слова вчителям, і щасливі сльози на очах у батьків своїх уже дорослих дітей.
Наш кор.
Фото Олени БАТЮК
Свято у школі №2
Двадцять четвертого травня пролунав останній шкільний дзвінок і для учнів Сновської ЗОШ №2 (директор Оксана Макаренко). Для більшості школярів він сповістив про закінчення навчання та початок найвеселішої пори року – літа, та, звичайно ж, довгоочікуваних літніх канікул. Але для випускників же цей шкільний дзвоник пролунав востаннє. Із сльозами на очах вони дякували своїм батькам та вчителям за найкращу пору свого життя.
Багато щирих та приємних слів звучало цього дня і від гостей свята – голови райдержадміністрації Валерія Радібеди та заступника міського голови, начальника управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Олени Коваленко, які нагородили кращих учнів та вчителів школи грамотами.
Приємним сюрпризом для усіх став спільний танок першокласників та дев’ятикласників, який вони присвятили випускникам школи.
І на завершення, в останньому шкільному вальсі закружляли красиві одинадцятикласники, для яких вже зовсім скоро розпочнеться доросле та самостійне життя. Тож в добру путь вам! Нехай здійснюються всі ваші бажання!
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
У Великому Щимелі
Урочиста лінійка з нагоди свята Останнього дзвоника відбулася у школі с.Великий Щимель.
Випускний клас разом зі своєю першою вчителькою та класним керівником.
Директор закладу Валентина Сахновська побажала гарного літнього відпочинку всім дітям і успішної обраної дороги в майбутньому випускникам школи. Їх – дев’ятикласників – у цьому році було семеро. Хтось із них вступатиме до коледжів і училищ, а хтось продовжить здобувати середню освіту у міській школі. Класний керівник Ірина Кузьменко, прощаючись зі своїми учнями, розповіла, що клас був дружний, спортивний, ходили з ними і в походи, і в змаганнях вони завжди брали активну участь. На жаль, у цьому році перший клас у школу не набрали. Тож Останній дзвоник для всіх подала випускниця і президент школи Руслана Суярко разом з четвертокласником. Нехай же його дзвін сповістить про світле майбутнє і приємний літній відпочинок.
Фото Марини Терещенко
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