Нова українська школа на практиці

Цього року всі першокласники країни навчалися за програмою НУШ. Метою цієї реформи стало створення школи, у якій буде приємно навчатися і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.
Ми поцікавилися, як же на практиці діяло впровадження проекту у вчителя першого класу Тихоновицької ЗОШ Тетяни Погорілко.
– Тетяно Миколаївно, розкажіть, чим же відрізняється сучасний урок від, скажімо, минулорічного уроку в 1 класі?
– Кожен навчальний день розпочинається для учнів із так званої ранкової зустрічі, на якій дітки розповідають про свої справи, настрій, про те, як себе почувають. На цій зустрічі вони також дізнаються тему тижня, яка постійно змінюється. Нещодавно, наприклад, був тиждень обіймів. Тоді щоранку день починався з обіймів та приємних слів одне одному. І якщо на початку першокласники соромилися, говорили невпевнено, то зараз вони роблять одне одному компліменти та вільно спілкуються. В кінці тижня діти створюють лепбук, тобто підводять підсумки і закріплюють знання з певної теми. Ще одна новинка – створення портфоліо. Учні збирають всі свої творчі роботи, складають родовідне дерево та інше.
– Чи краще діти почали засвоювати новий матеріал?
– Набагато краще. Цьому сприяє і те, що у класах з’явилася мультимедійна техніка. Півторихвилинний відеоролик сприймається та запам’ятовується набагато краще, аніж сухі слова вчителя. Якщо раніше ті ж стандартні фізкультхвилинки проводив вчитель, то зараз ми вмикаємо відео з фізичними вправами, які виконують персонажі мультфільмів, коміксів, тощо. Діти із більшим задоволенням повторюють рухи саме за ними.
– До речі, якою технікою забезпечили школярів?
– У класі з’явилася мультимедійна дошка, проектор, ноутбук, принтер, п’ятиповерхова дошка, дидактичний матеріал, парти, які можна легко переміщувати по класу. Тобто тепер вони не стоять у нас у два ряди, як це було раніше. Ми ставимо їх у вигляді різноманітних літер, а якщо урок передбачає роботу у групах, то парти ставимо відповідно. Навіть це допомагає та сприяє кращому запам’ятовуванню теми. Діти, слухаючи матеріал, не дивляться одне одному на спини, а спілкуються, дивлячись в очі. Так вони почали швидше, якісніше, правильніше формувати свої думки.
– Як самі учні сприймають НУШ?
– Я бачу, що їм подобається нова школа. Тут їм цікаво, весело. А бувало й таке, що батьки приходили забирати дітей зі школи, а вони не хотіли йти додому. Я вважаю, що це показник того, що вони задоволені.
– А як сприйняли нововведення батьки?
– Якщо спочатку деякі батьки ставилися досить скептично, то зараз їх думка цілковито змінилася. Вони бачать, що навіть процес адаптації до школи пройшов дуже швидко, діти із задоволенням ходять сюди, їх не навантажують домашнім завданням. Навіть підручники додому вони не носять, все залишається у класах.
– А вчитель задоволений?
– Звичайно, готуватися до уроку вчителям стало складніше. Потрібно постійно придумувати щось нове та цікаве, шукати багато додаткової інформації, але дітям такий варіант підходить ідеально. Головне – щоб вони отримували якісні знання, і ми, вчителі, всіма силами намагаємося їх дати.
– Чи змінилися права та обов’язки як вчителя, так і учня?
– Тепер у вчителя є більша автономія. Тобто ми самостійно можемо розподіляти кількість годин на ту чи іншу тему. Якщо, приміром, одну засвоїли без проблем, а іншу зрозуміли не повністю, на останню можемо дати більше уроків. Немає тепер жодних обмежень і для учнів. Проте існують чіткі правила як школи, так і класу, яких мають дотримуватися і вчителі, і учні.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН
Ми поцікавилися, як же на практиці діяло впровадження проекту у вчителя першого класу Тихоновицької ЗОШ Тетяни Погорілко.
– Тетяно Миколаївно, розкажіть, чим же відрізняється сучасний урок від, скажімо, минулорічного уроку в 1 класі?
– Кожен навчальний день розпочинається для учнів із так званої ранкової зустрічі, на якій дітки розповідають про свої справи, настрій, про те, як себе почувають. На цій зустрічі вони також дізнаються тему тижня, яка постійно змінюється. Нещодавно, наприклад, був тиждень обіймів. Тоді щоранку день починався з обіймів та приємних слів одне одному. І якщо на початку першокласники соромилися, говорили невпевнено, то зараз вони роблять одне одному компліменти та вільно спілкуються. В кінці тижня діти створюють лепбук, тобто підводять підсумки і закріплюють знання з певної теми. Ще одна новинка – створення портфоліо. Учні збирають всі свої творчі роботи, складають родовідне дерево та інше.
– Чи краще діти почали засвоювати новий матеріал?
– Набагато краще. Цьому сприяє і те, що у класах з’явилася мультимедійна техніка. Півторихвилинний відеоролик сприймається та запам’ятовується набагато краще, аніж сухі слова вчителя. Якщо раніше ті ж стандартні фізкультхвилинки проводив вчитель, то зараз ми вмикаємо відео з фізичними вправами, які виконують персонажі мультфільмів, коміксів, тощо. Діти із більшим задоволенням повторюють рухи саме за ними.
– До речі, якою технікою забезпечили школярів?
– У класі з’явилася мультимедійна дошка, проектор, ноутбук, принтер, п’ятиповерхова дошка, дидактичний матеріал, парти, які можна легко переміщувати по класу. Тобто тепер вони не стоять у нас у два ряди, як це було раніше. Ми ставимо їх у вигляді різноманітних літер, а якщо урок передбачає роботу у групах, то парти ставимо відповідно. Навіть це допомагає та сприяє кращому запам’ятовуванню теми. Діти, слухаючи матеріал, не дивляться одне одному на спини, а спілкуються, дивлячись в очі. Так вони почали швидше, якісніше, правильніше формувати свої думки.
– Як самі учні сприймають НУШ?
– Я бачу, що їм подобається нова школа. Тут їм цікаво, весело. А бувало й таке, що батьки приходили забирати дітей зі школи, а вони не хотіли йти додому. Я вважаю, що це показник того, що вони задоволені.
– А як сприйняли нововведення батьки?
– Якщо спочатку деякі батьки ставилися досить скептично, то зараз їх думка цілковито змінилася. Вони бачать, що навіть процес адаптації до школи пройшов дуже швидко, діти із задоволенням ходять сюди, їх не навантажують домашнім завданням. Навіть підручники додому вони не носять, все залишається у класах.
– А вчитель задоволений?
– Звичайно, готуватися до уроку вчителям стало складніше. Потрібно постійно придумувати щось нове та цікаве, шукати багато додаткової інформації, але дітям такий варіант підходить ідеально. Головне – щоб вони отримували якісні знання, і ми, вчителі, всіма силами намагаємося їх дати.
– Чи змінилися права та обов’язки як вчителя, так і учня?
– Тепер у вчителя є більша автономія. Тобто ми самостійно можемо розподіляти кількість годин на ту чи іншу тему. Якщо, приміром, одну засвоїли без проблем, а іншу зрозуміли не повністю, на останню можемо дати більше уроків. Немає тепер жодних обмежень і для учнів. Проте існують чіткі правила як школи, так і класу, яких мають дотримуватися і вчителі, і учні.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН
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