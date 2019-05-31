Перший день літа завжди асоціюється з радістю, пустощами, морозивом і початком таких довгоочікуваних канікул. Але цей день, орієнтований не лише для дітей, передусім він нагадує суспільству про необхідність захищати права малечі, прагнути, щоб усі діти росли в любові та щасті.
Напередодні Дня захисту дітей у Сновській дитячій бібліотеці відбулася низка заходів, присвячена цій даті. Працівники книгозбірні провели діткам екскурсію та розповіли про історію і походження майбутнього свята та підготували для учнів Великощимельського НВК розважальну програму «Нащадки козацької слави». Діти спробували себе в ролі справжніх козаків та козачок. Вони частували одне одного українськими смаколиками, малювали, писали листи, співали, танцювали, грали в рухливі ігри та демонстрували вправність у господарстві.На завершення школярів нагородили дипломом за активну участь у конкурсах.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Напередодні Дня захисту дітей у Сновській дитячій бібліотеці відбулася низка заходів, присвячена цій даті. Працівники книгозбірні провели діткам екскурсію та розповіли про історію і походження майбутнього свята та підготували для учнів Великощимельського НВК розважальну програму «Нащадки козацької слави». Діти спробували себе в ролі справжніх козаків та козачок. Вони частували одне одного українськими смаколиками, малювали, писали листи, співали, танцювали, грали в рухливі ігри та демонстрували вправність у господарстві.На завершення школярів нагородили дипломом за активну участь у конкурсах.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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