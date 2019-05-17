Про соціальні пільги та субсидію

1. Чи потрібно у травні повторно звертатися з документами для призначення субсидії?
Усім діючим субсидіантам, які не матимуть заборгованості за комуналку, у травні автоматично перепризначать субсидію на новий період.
Її з травня видаватимуть готівкою: пенсіонерам на пенсійну картку чи через Укрпошту, всім, хто ще не на пенсії – через Ощадбанк.Тим, у кого будуть борги, буде запропоновано перейти на безготівкову монетизацію субсидій. Детально про це можна дізнатися на сайті Мінсоцполітики або в управлінні соцзахисту населення РДА.
2.Кому потрібно повторно звернутися з документами?
Повторно із заявою та декларацією про доходи потрібно звернутися лише тим, чиї справи розглядала комісія, орендарям житла, внутрішньопереміщеним особам, тим домогосподарствам, в яких з жовтня 2018 року відбулися зміни у складі сім’ї.
Повторно з документами необхідно буде звернутися також сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб, та сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати.
Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року.
3. Чи можуть призначити субсидію на наступний період, якщо є борг?
Важливо, щоб станом на травень не було простроченої понад місяць заборгованості за оплату комунальних послуг, тобто послуг, спожитих у березні. Борги за квітневу комуналку не братимуться до уваги при перепризначенні субсидії у травні.
Також не братимуться до уваги управліннями соціального захисту населення незаконні донарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу за приведення до так званих стандартних умов.
Крім того, не враховуватиметься і заборгованість, що виникла у зв’язку з тим, що надавач послуги не уклав договору з Ощадбанком для перерахування сум житлових субсидій у безготівковій формі.
Тим, у кого будуть борги, після їх погашення або укладення договору реструктуризації потрібно буде звернутися із заявою та декларацією про доходи в управління соцзахисту.
4. Чи буде монетизація пільг?
Монетизація пільг стартує з жовтня 2019 року. Вона відбуватиметься за зразком безготівкової монетизації субсидій через Ощадбанк.
Тим пільговикам, які бажають отримувати свою пільгу готівкою, восени потрібно буде звернутися в управління соцзахисту, написати відповідну заяву і надати реквізити банківського рахунку в Ощадбанку. Після цього пільгу виплачуватимуть готівкою.
5. Чи потрібно у жовтні йти в управління соцзахисту, щоб оформити субсидію на зиму?
Якщо у травні субсидію буде перепризначено на новий період – 2019-2020рр., у жовтні її розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично. До уваги братимуться доходи 1-2 кварталів 2019 року.
Безробітні, які не стояли в цей час на обліку в Центрі зайнятості, матимуть право на зимову субсидію на умовах сплати ЄСВ (22% від мінімалки - 918,06 грн.) за будь-які три місяці цього періоду. Безробітні в селі мають право на допомогу без сплати ЄСВ за рішенням комісії.
Усім діючим субсидіантам, які не матимуть заборгованості за комуналку, у травні автоматично перепризначать субсидію на новий період.
Її з травня видаватимуть готівкою: пенсіонерам на пенсійну картку чи через Укрпошту, всім, хто ще не на пенсії – через Ощадбанк.Тим, у кого будуть борги, буде запропоновано перейти на безготівкову монетизацію субсидій. Детально про це можна дізнатися на сайті Мінсоцполітики або в управлінні соцзахисту населення РДА.
2.Кому потрібно повторно звернутися з документами?
Повторно із заявою та декларацією про доходи потрібно звернутися лише тим, чиї справи розглядала комісія, орендарям житла, внутрішньопереміщеним особам, тим домогосподарствам, в яких з жовтня 2018 року відбулися зміни у складі сім’ї.
Повторно з документами необхідно буде звернутися також сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб, та сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати.
Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року.
3. Чи можуть призначити субсидію на наступний період, якщо є борг?
Важливо, щоб станом на травень не було простроченої понад місяць заборгованості за оплату комунальних послуг, тобто послуг, спожитих у березні. Борги за квітневу комуналку не братимуться до уваги при перепризначенні субсидії у травні.
Також не братимуться до уваги управліннями соціального захисту населення незаконні донарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу за приведення до так званих стандартних умов.
Крім того, не враховуватиметься і заборгованість, що виникла у зв’язку з тим, що надавач послуги не уклав договору з Ощадбанком для перерахування сум житлових субсидій у безготівковій формі.
Тим, у кого будуть борги, після їх погашення або укладення договору реструктуризації потрібно буде звернутися із заявою та декларацією про доходи в управління соцзахисту.
4. Чи буде монетизація пільг?
Монетизація пільг стартує з жовтня 2019 року. Вона відбуватиметься за зразком безготівкової монетизації субсидій через Ощадбанк.
Тим пільговикам, які бажають отримувати свою пільгу готівкою, восени потрібно буде звернутися в управління соцзахисту, написати відповідну заяву і надати реквізити банківського рахунку в Ощадбанку. Після цього пільгу виплачуватимуть готівкою.
5. Чи потрібно у жовтні йти в управління соцзахисту, щоб оформити субсидію на зиму?
Якщо у травні субсидію буде перепризначено на новий період – 2019-2020рр., у жовтні її розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично. До уваги братимуться доходи 1-2 кварталів 2019 року.
Безробітні, які не стояли в цей час на обліку в Центрі зайнятості, матимуть право на зимову субсидію на умовах сплати ЄСВ (22% від мінімалки - 918,06 грн.) за будь-які три місяці цього періоду. Безробітні в селі мають право на допомогу без сплати ЄСВ за рішенням комісії.
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