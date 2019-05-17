Як планують на Сновщині літній відпочинок дітей

У цьому році свято Останнього дзвоника у школах ОТГ відбудеться 24 травня і більшість дітей піде на канікули. Лише випускників чекають попереду іспити.
Як оздоровлюватимуть дітей на Сновщині, ми запитали у завідуючої сектором сім`ї, молоді та спорту управління освіти міськради Тетяни БУЛДЕНКО.
– Влітку цього року планується охопити відпочинком і оздоровленням 870 учнів. Вже з 27 травня розпочнуть свою роботу пришкільні табори у трьох міських закладах освіти та у семи сільських. Такий безкоштовний відпочинок для приблизно 750 учнів триватиме 14 днів. На харчування одного школяра виділятиметься 25 грн на день. З 18 червня відкриє двері табір «Дружба». Поки що планується одна зміна для 120 дітей (хоча бажаючих значно більше), яка триватиме три тижні. Повна вартість путівки становить 4703 грн, батьківська доплата складатиме 900 грн. Діти пільгових категорій матимуть знижку.
Для функціонування літніх таборів у міському бюджеті передбачено 739,9 тис. грн. Учні побувають на екскурсіях, візьмуть участь у конкурсах, веселих естафетах тощо. Словом, відпочинуть від уроків і оздоровляться, що і потрібно робити влітку.
Лариса МАРТИНЕНКО
Як оздоровлюватимуть дітей на Сновщині, ми запитали у завідуючої сектором сім`ї, молоді та спорту управління освіти міськради Тетяни БУЛДЕНКО.
– Влітку цього року планується охопити відпочинком і оздоровленням 870 учнів. Вже з 27 травня розпочнуть свою роботу пришкільні табори у трьох міських закладах освіти та у семи сільських. Такий безкоштовний відпочинок для приблизно 750 учнів триватиме 14 днів. На харчування одного школяра виділятиметься 25 грн на день. З 18 червня відкриє двері табір «Дружба». Поки що планується одна зміна для 120 дітей (хоча бажаючих значно більше), яка триватиме три тижні. Повна вартість путівки становить 4703 грн, батьківська доплата складатиме 900 грн. Діти пільгових категорій матимуть знижку.
Для функціонування літніх таборів у міському бюджеті передбачено 739,9 тис. грн. Учні побувають на екскурсіях, візьмуть участь у конкурсах, веселих естафетах тощо. Словом, відпочинуть від уроків і оздоровляться, що і потрібно робити влітку.
Лариса МАРТИНЕНКО
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