Спартакіада
18 травня в Тур’ї відбулася районна Спартакіада серед сільських громад з таких видів спорту: стрільби з пневматичної гвинтівки, підтягування на поперечині, шашок, міні-футболу та паркового волейболу.
У змаганнях взяли участь команди з Кучинівки, В.Щимеля, Тихонович, Тур’ї та Нових Борович. До речі, команду с.Н.Боровичі очолив в.о. старости Анатолій Сірий, який також взяв участь у змаганнях. Господарі спортивних змагань за підтримки вболівальників та особисто в.о. старости Тамари Мартиненко, яка з початку і до кінця змагань вболівала за команду, з перших хвилин були першими у всіх видах.
Ірина Начичко (с.Тур’я) у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок посіла перше місце, яка із 30 можливих очок вибила 29. Друге місце у Аліни Шитюк (с.В.Щимель) – 22 очки, третє – у Софії Апецько (с.Кучинівка), 20 очок.
Серед чоловіків перше місце вибороли відразу два учасники – Борис Крупський (с.Тур’я) та Володимир Василенко (с.Кучинівка), які вибили по 23 очки. До речі, Володимир виборов перше місце і в підтягуванні на поперечині. На другому – Едуард Толпа (с.Тур’я), третє – у Леоніда Роговенка (с.Тихоновичі).
У змаганнях з шашок серед жінок перше місце у Наталії Солодовник (с.Кучинівка), яка з 8 можливих набрала сім очок. У Ірини Анищенко (с.Н.Боровичі) – друге, третє – у Катерини Роговенко (с.Тихоновичі), які набрали по 5 очок.
Серед чоловіків перше місце виборов Анатолій Сірий (с.Н.Боровичі), який набрав шість очок з 8 можливих, Юрій Пушкар (с.Тур’я) посів друге, а на третьому – Леонід Роговенко (с.Тихоновичі), у яких по п’ять очок.
В ігрових видах спорту місця розподілилися таким чином. У змаганнях з міні-футболу команда Тур’ї на першому місці, В.Щимель – на другому, на третьому – Н.Боровичі.
А з паркового волейболу перше місце у команди Н.Борович, друге – у Тур’ї, на третьому – с.Кучинівка.
В загальному підсумку команда с.Тур’я виборола перше місце, с.Н.Боровичі – друге, третє – у команди с.Кучинівка.
Команди, які посіли призові місця, нагороджені медалями, грамотами та грошовою винагородою, яку надав керівник ПСП «Прогрес» Вадим Сорокін.
Кікбоксинг
У день, коли в Тур’ї проходила районна Спартакіада, вихованці тренера-викладача з кікбоксингу Олександра Закревського взяли участь у відкритому чемпіонаті ЧОО ГО «ВФСТ «Україна».
Кожний учасник змагань виступав у двох категоріях. Кирило Бабич у лайт-контакті виборов друге, а в хард-боксингу перше місце. Владислав Дятел у лоу-кік – на першому місці, а в хард-боксингу – на третьому. Ілля Лізогуб та Данило Конаневич у лайт-контакті вибороли, відповідно, перше та третє місця, а у хард-боксингу Ілля на другому, а Данило на третьому місці.
Поїздка на змагання відбулася за допомогою фінансової підтримки, яку надали Сергій Виблов та Сергій Скоробогатько.
Користуючись нагодою, хочемо привітати багаторазового чемпіона України, кубка України, чемпіона Європи та призера чемпіонату світу Сергія Шеремета та його тренера Олександра Закревського з присвоєнням його вихованцю звання Майстер спорту України з кікбоксингу.
ДЮСШ «Колос»
18 травня в Тур’ї відбулася районна Спартакіада серед сільських громад з таких видів спорту: стрільби з пневматичної гвинтівки, підтягування на поперечині, шашок, міні-футболу та паркового волейболу.
У змаганнях взяли участь команди з Кучинівки, В.Щимеля, Тихонович, Тур’ї та Нових Борович. До речі, команду с.Н.Боровичі очолив в.о. старости Анатолій Сірий, який також взяв участь у змаганнях. Господарі спортивних змагань за підтримки вболівальників та особисто в.о. старости Тамари Мартиненко, яка з початку і до кінця змагань вболівала за команду, з перших хвилин були першими у всіх видах.
Ірина Начичко (с.Тур’я) у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок посіла перше місце, яка із 30 можливих очок вибила 29. Друге місце у Аліни Шитюк (с.В.Щимель) – 22 очки, третє – у Софії Апецько (с.Кучинівка), 20 очок.
Серед чоловіків перше місце вибороли відразу два учасники – Борис Крупський (с.Тур’я) та Володимир Василенко (с.Кучинівка), які вибили по 23 очки. До речі, Володимир виборов перше місце і в підтягуванні на поперечині. На другому – Едуард Толпа (с.Тур’я), третє – у Леоніда Роговенка (с.Тихоновичі).
У змаганнях з шашок серед жінок перше місце у Наталії Солодовник (с.Кучинівка), яка з 8 можливих набрала сім очок. У Ірини Анищенко (с.Н.Боровичі) – друге, третє – у Катерини Роговенко (с.Тихоновичі), які набрали по 5 очок.
Серед чоловіків перше місце виборов Анатолій Сірий (с.Н.Боровичі), який набрав шість очок з 8 можливих, Юрій Пушкар (с.Тур’я) посів друге, а на третьому – Леонід Роговенко (с.Тихоновичі), у яких по п’ять очок.
В ігрових видах спорту місця розподілилися таким чином. У змаганнях з міні-футболу команда Тур’ї на першому місці, В.Щимель – на другому, на третьому – Н.Боровичі.
А з паркового волейболу перше місце у команди Н.Борович, друге – у Тур’ї, на третьому – с.Кучинівка.
В загальному підсумку команда с.Тур’я виборола перше місце, с.Н.Боровичі – друге, третє – у команди с.Кучинівка.
Команди, які посіли призові місця, нагороджені медалями, грамотами та грошовою винагородою, яку надав керівник ПСП «Прогрес» Вадим Сорокін.
Кікбоксинг
У день, коли в Тур’ї проходила районна Спартакіада, вихованці тренера-викладача з кікбоксингу Олександра Закревського взяли участь у відкритому чемпіонаті ЧОО ГО «ВФСТ «Україна».
Кожний учасник змагань виступав у двох категоріях. Кирило Бабич у лайт-контакті виборов друге, а в хард-боксингу перше місце. Владислав Дятел у лоу-кік – на першому місці, а в хард-боксингу – на третьому. Ілля Лізогуб та Данило Конаневич у лайт-контакті вибороли, відповідно, перше та третє місця, а у хард-боксингу Ілля на другому, а Данило на третьому місці.
Поїздка на змагання відбулася за допомогою фінансової підтримки, яку надали Сергій Виблов та Сергій Скоробогатько.
Користуючись нагодою, хочемо привітати багаторазового чемпіона України, кубка України, чемпіона Європи та призера чемпіонату світу Сергія Шеремета та його тренера Олександра Закревського з присвоєнням його вихованцю звання Майстер спорту України з кікбоксингу.
ДЮСШ «Колос»
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