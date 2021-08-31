Е-лікарняні стають підставою для призначення допомоги після зміни статусу на «готово до сплати»

Щодня в Україні зростає кількість медичних висновків про тимчасову непрацездатність, які лікарі створюють для пацієнтів замість видачі звичних паперових лікарняних. Сьогодні за даними НСЗУ сформовано вже майже 177 тисяч медвисновків, 92,9% з яких – у разі захворювання або травми загального характеру.
Як і
паперові, автоматично сформовані на підставі медвисновку е-лікарняні є
підставою для отримання матеріального забезпечення від Фонду соціального
страхування України.
Однак на
відміну від паперових листків, які видаються після одужання, електронний
лікарняний сформується після засвідчення початку тимчасової непрацездатності
працівника медичним висновком.
Такий
лікарняний з першого дня доступний для перегляду в особистих кабінетах пацієнта
та страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України і одразу
має статус «закритий». Але використати його для призначення матеріального
забезпечення роботодавець може лише після завершення визначеного у ньому
періоду непрацездатності – аби відслідковувати це було легше, статус
е-лікарняного автоматично зміниться на «готово до сплати».
Портал
електронних послуг: https://portal.pfu.gov.ua
Гаряча
лінія з питань користування кабінетом страхувальника: 0-800-503-753
Призначити
працівнику матеріальне забезпечення на підставі готового до сплати
е-лікарняного роботодавець має упродовж не більш ніж 10 календарних днів з дня
закінчення періоду тимчасової непрацездатності. Тоді як у випадку паперових
лікарняних призначення матеріального забезпечення має відбуватись упродовж 10
календарних днів з дня отримання лікарняного від працівника. Ще 5 робочих днів
після призначення допомоги як для паперових, так і е-лікарняних відведено на
подання заяви-розрахунку.
Процедура
призначення, розрахунку та виплати матеріального забезпечення за е-лікарняними
не змінилась, однак якщо роботодавець має декілька листків непрацездатності
різних видів, він має подати дві заяви-розрахунки окремо: за паперовими і
електронними лікарняними. Це пов’язано з тим, що в е-лікарняних відсутня серія
та оновлено коди причин тимчасової непрацездатності.
Детальніше
щодо особливостей оформлення заяв-розрахунків за е-лікарняними: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/975846
Гаряча
лінія з питань оплати е-лікарняних: 0-800-501-892
Подати
заяву-розрахунок за е-лікарняними можливо:
- в
електронному виді за допомогою клієнтського спеціалізованого програмного
забезпечення із застосування електронного підпису/печатки (так до Фонду подають
вже близько 80% заяв-розрахунків),
- або на
паперових носіях.
Зверніть
увагу, що наявний в електронному кабінеті страхувальника інтерфейс для подання
заяв-розрахунків наразі не має функціональної реалізації. У випадку подання
роботодавцем заяви-розрахунку через кабінет на сайті Пенсійного фонду України
така заява-розрахунок не передається до органів Фонду соціального страхування
України. Скористайтесь клієнтським спеціалізованим програмним забезпеченням.
Детальніше
про дії роботодавця, якщо його працівнику відкрили електронний лікарняний: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/977004
Як діяти
працівнику, якщо йому відкрили е-лікарняний: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/976983
Пресслужба
виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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