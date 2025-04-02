За позовом Корюківської окружної прокуратури повернуто у власність держави пам’ятку археології місцевого значення, поселення «Величківка2», II тис. до н.е.
Пам’ятка розташована
на території Менської міської територіальної громади. Взята на державний облік
ще в 1985 році. Цей об’єкт культурної спадщини і землі, на яких він
знаходиться, є власністю держави.
Водночас
встановлено, що під час інвентаризації ділянку незаконно віднесено до земель
сільськогосподарського призначення та передано у комунальну власність
територіальної громади. З метою недопущення знищення культурної спадщини
прокуратура пред’явила до суду позов про зобов’язання повернути ділянку
законному власникові. Позовні вимоги суд задовольнив. Відтак 13,5893 га землі
повернуті у власність державі.
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