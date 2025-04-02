вторник, 1 апреля 2025 г.

Державі повернуто пам’ятку археології місцевого значення, поселення «Величківка­2»

 

За позовом Корюківської окружної прокуратури повернуто у власність держави пам’ятку археології місцевого значення, поселення «Величківка­2»,  II тис. до н.е. 

Пам’ятка розташована на території Менської міської територіальної громади. Взята на державний облік ще в 1985 році. Цей об’єкт культурної спадщини і землі, на яких він знаходиться, є власністю держави.

Водночас встановлено, що під час інвентаризації ділянку незаконно віднесено до земель сільськогосподарського призначення та передано у комунальну власність територіальної громади. З метою недопущення знищення культурної спадщини прокуратура пред’явила до суду позов про зобов’язання повернути ділянку законному власникові. Позовні вимоги суд задовольнив. Відтак 13,5893 га землі повернуті у власність державі.

Автор: на

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