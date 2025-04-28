Життя в Тихоновицькому старостаті непросте, але обнадійливе

Непростим, але сповненим надії на краще, є сьогоднішнє буття жителів Тихоновицького старостату. На хуторах Слава та Глибокий Ріг залишилося по одній людині. Майже на валізах, у повному розумінні цих слів, сидять нині кілька жителів ГутиСтуденецької. Село, від якого до кордону (навпростець) з РФ 4 км, постійно під обстрілами, однак Господь сміливців милує, убезпечуючи від влучань. Що їми керує, які думки в голові, можна лише здогадуватися і співчувати.
Трохи
«веселіше» поки на центральній садибі старостату,
у Тихоновичах, де працює лісництво, фельдшерський пункт, магазини, заклади
культури і освіти. 15 квітня мав закінчитися опалювальний сезон, та він,
приміром, для місцевої школи (у разі повторних холодів) не страшний, бо є
грубки, дрова, снага в роботі. Наразі у всіх бюджетних і небюджетних
організаціях триває велике весняне прибирання. Гребуть сміття біля своїх осель
і всі жителі, прибирають помешкання всередині, чепурять свіжими шпалерами,
побілкою, пофарбуванням. Є робота і на кладовищах, де після зими багато хмизу,
поламаного гілля, які до Великодня і Радуниці люди прагнуть винести.
Могилки
рідних прикрашають живими і неживими
квітами, рушниками, віночками.
Переймає тихоновичан і жителів ГутиСтуденецької реєстрація ГО «Лампа» на
отримання багатоцільової грошової допомоги, яку фінансує Данське агентство з
міжнародного розвитку. Переймає тому, що не всі бажаючі підпадають під
категорії та інші критерії, що можуть впливати на потребу в допомозі.
Проблемою, з
якою днями зіштовхнулися власники корів (а їх у селі хоч і меншає, та ще більше
сотні) стало зниження закупівельних цін на молоко. Дійшло до того, що при
загальній тенденції росту всього і на все (енергоносії, газ, продовольчі і
непродовольчі товари, послуги), за 1 літр молока дають по 9 грн 50 коп. А у
Сновську на базарі за трилітрову банку просять 100 грн. От вам і різниця, от вам
і справедливість! І ніякі пояснення бізнесменів на кшталт важкого діставання до
Тихонович, небезпеки господарів не втішають, бо кожен знає, як неймовірно важко
тепер утримувати худобу: робити щеплення, аналізи, організовувати пасовища,
готувати сіно, інші корми на зиму тощо.
Не можемо не
згадати (у плані позитиву) добру співпрацю тамтешньої громади з місцевим СВК
«Райдуга», де в ці дні повним ходом
тривають веснянопольові роботи. Вже сіється овес, на часі – внесення в грунт
інших культур.
Зеленіє нині
великим барвистим килимком озимина і є сподівання на добрий врожай, які у
директора Віталія Довгаля, всього колективу кооперативу цілком реалістичні.
Недарма ж у народі кажуть, що земля на зернятці стоїть, як саме життя. У
Тихоновичах саме так.
Олена Компанець
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