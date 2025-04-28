Верховна Рада вже невдовзі може ухвалити низку законодавчих змін, які відкриють шлях до заміни копійок на нову монету — “шаг”. Як і копійка, шаг становитиме одну соту гривні, однак на відміну від копійки, що має російське походження, “шаг” є питомо українською назвою з глибоким історичним корінням.
Перехід з
копійок на шаги не потребує додаткових витрат із державного бюджету. І може
відбутися вже найближчим часом.
Чому саме шаг? Назва “шаг” давнього
українського походження, вона уже використовувалася як на території України,
так і в українській грошовій лічбі (з XVI — XVII ст.). Вона широко вживається в
класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса
Шевченка, Лесі Українки та інших письменників. У часи Української революції
1917–1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою
“шаг”, що було закріплено на законодавчому рівні.
Пишний відзначив, що копійка — це “московитська назва”, яка досі використовується
лише в Москві, Мінську та на тимчасово окупованих Росією територіях. “Це те, що
дотепер поєднує через 30 років нашої Незалежності монетарні відносини навіть на
рівні назви. А решта республік, які входили до складу колишнього Радянського
Союзу, цього позбулися. 1992 року ми навіть викарбували першу пробну партію
монет шаг. Вони мали стати повноцінною частиною української гривні, але тоді
нам не вистачило політичної волі. Якщо не зараз, то коли? Коли буде час
повертати своє?” — каже голова Нацбанку.
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