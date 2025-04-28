Особливості цьогорічного тестування вже на слуху

Цьогоріч понад 312 тисяч учасників зареєструвалися для проходження Національного мультипредметного тесту (НМТ).
Основна сесія триватиме з
14 травня до 25 червня. Для тих, хто не зміг взяти участь в основній сесії з
поважних причин, буде додаткова сесія — з 14 до 25 липня. НМТ триватиме 4 год.,
під час яких вступники складатимуть чотири предмети. Між двома блоками
тестування передбачена 20хвилинна перерва. Обов’язковими предметами є
українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет — на вибір:
іноземна мова, біологія, хімія, фізика, географія або українська література.
Усього учасники мають виконати: 30 завдань з української мови;
22 — з математики; 30 — з історії України; до 32 — з предмета на вибір. Історія України цьогоріч включає весь шкільний курс, а не окремі його частини, як було минулого року.
У разі оголошення повітряної тривоги тестування
негайно зупинять, а всі учасники мають перейти до укриття. Якщо тривога
триватиме понад 2,5 год., іспит можуть перенести, а учасник матиме право
зареєструватися на додаткову сесію.
Порушення правил поведінки під час тестування
призведуть до анулювання результатів. Більше того, учасник не матиме права на
повторну спробу цього року. Підставами
для анулювання є списування чи підглядання в екран сусіда, розмови під час
тестування, невиконання інструкцій персоналу екзаменаційного пункту, наявність
мобільного телефону, смартгодинника, флешки або навіть навушників.
Анулювати результати будуть за наявність у вступника будьяких засобів технічного зв›язку або їхніх частин. Навіть якщо в нього в кишені флешка, дротові або бездротові навушники.
Поки в країні триває повномасштабна війна, повернення
до традиційного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) не планується.
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