Новому хірургу лікарні конче потрібне житло

Молодий,
енергійний, сповнений ідей (вже назвав, що вкрай треба придбати для операційної
хірургічного відділення) цей фахівець готовий віддавати всього себе її
Величності медицині.
До речі,
дружина пана Ігоря Анастасія також лікар, але іншого фаху – дерматолог, і
дідусь теж був лікарем.
Сім’ю, а в
ній підростає чотирирічна Марійка, поки до Сновська не перевіз – нема куди.
Тому шукає житло і сподівається, що знайдуться добрі люди, які здадуть щось
підходяще в оренду, що, можливо, з’являться цільові і дольові кошти і в мерії
або у когось із благодійників, аби облаштуватися, обжитися і придбати лікарю
оселю. А поки його перебування у нас обмежується палатою №1 і робочими місцями.
Харчування з їдальні, як у всіх. До
речі, меню першого дня сподобалося.
Експромтні
враження від наших жителів і місцевості у нього такі: «Люди – доброзичливі і
ліс кругом, стільки багато лісу».
З Богом Вам, шановний лікарю, і з надією на
те, що Ваші прийоми пацієнтів (по вівторкам і п’ятницям) у поліклініці і Ваша робота у хірургії стануть ефективними,
поцінованими, вдячними. І що настане мир, що Ви ніколи не пошкодуєте про свій
непростий вибір.
Олена Компанець, фото
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