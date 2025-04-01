Під завалами, але живий

Після удару шахеду син чудом вцілів
— Тату, усе добре, за нас не хвилюйся, — осяяні якимось незвичним світлом, дивилися на нього обличчя сина Толі та невістки Ані. — Зате ми разом…
Притулившись
одне до одного, вони поглядали на нього з якоюсь особливою любов’ю, наче
прощалися…
Він
здригнувся й прокинувся. Перед очима стояв образ дітей, а серце розривалося від
убивчого передчуття. Узявши телефон, набрав сина: «Немає зв’язку», невістку —
теж «поза зоною». Уже відчуваючи безодню в душі, поліз у новини, намагаючись
зупинити тремтіння неслухняних пальців, та все одно постійно клацав не туди…
Раптом телефон задзвонив, від несподіванки вилаявся, знов натиснув не туди й
випадково відбив виклик.
Телефонувала
дружина. Перетелефонував.
— Сашку,
рідненький… — почув жіноче голосіння.
— Що з
дітьми?! — грубо перебив.
У слухавці
чулися лише схлипування.
— Ну? Кажи
вже! — вимагав він.
— Вони під
завалами… Шахед влучив… — ледве вимовила вона крізь сльози і казала щось далі,
волаючи про сусідку, яка повідомила, про кляту війну, клятих орків, кляте
перемир’я, яке вже майже наступило, та ця наволоч в останню ніч запустила свої
кляті шахеди, що надія ще є, бо…
Та він уже її
не чув… У тілі з’явилась величезна порожнеча розміром з Всесвіт. Він розгублено
дивився на неї й не знав, чим її заповнювати… Як тепер жити без єдиного сина…
Тільки тиждень тому одружився, з 7 класу разом… «Тату, це кохання мого життя, —
казав він, — Ось побачиш…» Побачив… у них дійсно було щось серйозне… Заради
Толика вона залишила матір з молодшою сестрою в Польщі й повернулася в Україну,
до нього… Рік жили разом, дружина віддала їм квартиру покійної матері… А
тиждень тому одружилися… Красива закохана пара, чудове невеличке весілля, лише
для своїх… Він відпросився в командування й на день приїхав потішитися
молодятами… Які вони були щасливі… Кожному по двадцять…
І чим далі
він давав спогадам відводити себе від реальності, тим більше відчував темну
силу, яка тягуче заповнювала його безодню. Він не заперечував, навпаки,
розкрився перед нею, купаючись в її бурхливих хвилях, що туманили розум і
раптом вставали дибки, виростаючи до неба, як дев’ятий вал шторму в океані, і
разом з нею зростав він, перетворюючись на щось демонічне, уже не маючи влади
над собою, але отримавши замість цього контроль над найбільш руйнівною силою —
люттю.
Він подивився
на темний екран телефона: дружина, не дочекавшись його відповіді, пішла
переживати своє горе… Що ж, може, так краще, бо вже відчував у собі той
солодкуватий присмак помсти й непохитну рішучість діяти, а ще в нього визрів
план.
— Ти що, здурів? — відповів йому командир. — Завтра вже перемир’я. Тобі
що, на старості років почудити захотілося?
— Мені лише
47. І так, я дійсно хочу доєднатися до хлопців, що зараз виходять…
— Навіщо це
тобі? Удома все гаразд? — став про щось здогадуватися сержант.
— Бо хочу,
щоб та позиція залишилася за нами… Місяць тому нас відтіля посунули, кортить
повернути…
— Зараз усі:
і ми, і вони — будуть давати крайній бій, — погодився сержант, — кожен
намагається урвати якомога більше… Але тебе чого потягнуло? Зараз не твоя
черга… Цей бій може для тебе стати «останнім»…
— Так берете?
— Доєднуйся…
Бойове
завдання, як завжди, зрозуміле, як і важлива умова: після 00:00 жодного
пострілу! Цей час буде продубльовано командою через рацію та червоною
сигнальною ракетою. Порушення буде невиконанням наказу і вважатиметься воєнним
злочином.
У бою час
починає поводитися вибагливо: то прискорюється, то настільки сповільнюється, що
майже завмирає. Він давно це знав і поважав, бо гадав, час працює на них і
завжди робить, що треба. Ось і зараз майже не помітив, як опинився у ворожому
окопі.
Брати
позицію, яку сам будував і на якій стільки місяців тримав оборону, було легше,
ніж зазвичай, бо знаєш кілька потаємних речей, про які ворог точно не здогадується.
Та, на його
жаль, ні з ким з орків вічнавіч вступити в бій не довелося, він навіть не
знав результату своїх пострілів у темряві ночі, тож океан люті кипів
невдоволений, жадаючи яскравої, вичерпної, явної помсти.
Як тільки він
це усвідомив і віддався пристрасті, шукаючи, як і на кому її задовольнити, то
перестав зважати на час і не помітив, як той почав уповільнюватися, доки зовсім
не завмер. Завмер і він, почувши позаду себе ледве вловиме клацання.
Умить
схаменувшись, він поволі обернувся й побачив зовсім юного хлопця, років зо
двадцять, який, тримаючи автомат, намагався зробити постріл, але в невмілих
руках виходило не дуже.
Ось ця сама
мить, якої жадав! Ось той самий момент, заради якого й прийшов сюди. Внутрішній
океан кипів від захвату й тішився безглуздими спробами молодого застрелити
його.
Він направив автомат на хлопця і застиг, намагаючись отримати усю
насолоду від натискання на гачок. Вдивлявся в очі юнака, напевно, такі ж
блакитні, як у його сина, добре, якщо такі ж… Таке ж молоде, як у його сина,
худорляве обличчя…
Юнак,
побачивши наведений на нього автомат, повільно кинув свій і підняв руки догори.
У світлі місяця було видно, як по його штанах побігла темна пляма, розширяючись
в усі боки…
Дивна річ:
чим більше він вдивлявся в юнака, тим більше йому ввижалося, що він бачить не
ворожого орка, а свого сина, який поставав перед ним то в образі немовляти, що
вчилося розмовляти, то підлітка, який питав його про зірки, то нареченого з
обручками в кишені, в очікуванні кохання його життя…
У небі
загорілося червоне сяйво сигнальної ракети…
«Бляха, не
встиг…» — промайнула думка новою хвилею його океану. Він опустив автомат і
дістав ніж. Хоча… Цього юнака можна подолати навіть голіруч, такий тендітний,
як його син… І знову провалився у спогади…
— Братику,
усе, не треба, — лягла на плече рука побратима. — Усе скінчилося. А цей нехай
буде для обміну…
Він зітхнув,
сховав ніж і відчув усередині якийсь незвичний спокій і тишу, наче все зробив
правильно, ніби син десь з інших вимірів схвально на нього дивиться й
усміхається.
Коли їх змінили й вивели з позиції та він дістався до свого телефона,
побачив там безліч пропущених. Набрав дружину:
— Сашку!
Любий, вони живі! Живі й неушкоджені, уявляєш! Під завалами пустоти були, і
вони там опинилися, уявляєш... Уже на ранок після перемир’я дістали…
Микола Петрук
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