понедельник, 28 апреля 2025 г.

Новий біогазовий завод може з`явитися у Сновську?

 

Між Україною та Австрією (до повномасштабного вторгнення) була підписана унікальна економічна угода, яка передбачала реалізацію великого інвестиційного проєкту на Чернігівщині. Мова йде про будівництво біогазового заводу у нашому місті.

Один із ініціаторів та авторів цього проєкту – український підприємець, депутат Чернігівської обласної ради Олександр Якубін.

«Між українською та австрійською кампаніями була підписана інвестиційна угода. Але через повномасштабне вторгнення росіян цей проєкт поки заморозили. З відомих причин будівництво біогазового заводу у Сновську поки не на часі. Але ми щиро віримо, що після війни обов’язково реалізуємо цей проєкт і збудуємо завод. Для регіону це дасть надважливий поштовх для розвитку, нові робочі місця, інвестиції. Це буде дійсно важливим економічним моментом як для Сновської громади, так і для прикордоння області загалом», ­ зазначає Олександр Якубін.

Біогаз буде виготовлятися із кукурудзи силосної. Біогаз – це дешевe, екологічно безпечне і поновлюване джерело енергії. Його виробництво дозволяє з користю утилізувати відходи тваринництва і рослинництва, зменшує викиди в атмосферу вуглекислого газу, дозволяє зберегти ресурси, в тому числі земельні. Також біогазовий завод можна використовувати для генерації електроенергії. Для прикордонних громад це колосальна важливість.

Автор: на

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