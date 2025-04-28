Новий біогазовий завод може з`явитися у Сновську?

Між Україною та Австрією (до повномасштабного вторгнення) була підписана унікальна економічна угода, яка передбачала реалізацію великого інвестиційного проєкту на Чернігівщині. Мова йде про будівництво біогазового заводу у нашому місті.
Один із
ініціаторів та авторів цього проєкту – український підприємець, депутат
Чернігівської обласної ради Олександр Якубін.
«Між українською та австрійською кампаніями була підписана інвестиційна
угода. Але через повномасштабне вторгнення росіян цей проєкт поки заморозили. З
відомих причин будівництво біогазового заводу у Сновську поки не на часі. Але
ми щиро віримо, що після війни обов’язково реалізуємо цей проєкт і збудуємо
завод. Для регіону це дасть надважливий поштовх для розвитку, нові робочі
місця, інвестиції. Це буде дійсно важливим економічним моментом як для
Сновської громади, так і для прикордоння області загалом», зазначає Олександр
Якубін.
Біогаз
буде виготовлятися із кукурудзи силосної. Біогаз – це дешевe, екологічно
безпечне і поновлюване джерело енергії. Його виробництво дозволяє з користю
утилізувати відходи тваринництва і рослинництва, зменшує викиди в атмосферу
вуглекислого газу, дозволяє зберегти ресурси, в тому числі земельні. Також
біогазовий завод можна використовувати для генерації електроенергії. Для
прикордонних громад це колосальна важливість.
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