вторник, 29 апреля 2025 г.

Перший дитсадок оновився

 

За кошти місцевого бюджету на ремонтні роботи у Сновський заклад позашкільний освіти ( очільниця  Тетяна Булденко)  витрачено 39731 грн, на придбання матеріалів 118758грн.

У п’яти кімнатах гіпсокартоном оббиті стіни та стеля, протягнуті сатенгіпсом, пофарбовані. В одній кімнаті стіни облицювали сучасною плиткою, дерев’яну підлогу, яка провалювалася, замінили на бетонну і вклали плиткою. Коридори облаштували вагонкою. Всю цю «казку» першому садочку подарували фахівці нашого ВПУЛГ (директор Лариса Дубина).

Тепер і на кухні, і у пральні зовсім інший, сучасний вигляд. Важливо, що для  ефективної роботи зроблена добра справа була вкрай необхідною.

Автор: на

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