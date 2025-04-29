Перший дитсадок оновився

За кошти місцевого бюджету на ремонтні роботи у Сновський заклад позашкільний освіти ( очільниця Тетяна Булденко) витрачено 39731 грн, на придбання матеріалів 118758грн.У п’яти кімнатах гіпсокартоном оббиті стіни та стеля, протягнуті сатенгіпсом, пофарбовані. В одній кімнаті стіни облицювали сучасною плиткою, дерев’яну підлогу, яка провалювалася, замінили на бетонну і вклали плиткою. Коридори облаштували вагонкою. Всю цю «казку» першому садочку подарували фахівці нашого ВПУЛГ (директор Лариса Дубина).
Тепер і на
кухні, і у пральні зовсім інший, сучасний вигляд. Важливо, що для ефективної роботи зроблена добра справа була
вкрай необхідною.
Комментариев нет:
Отправить комментарий