Наша громада – зона активних бойових дій…

Міністерство розвитку громад та територій України затвердило оновлений перелік територій, де ведуться або велися бойові дії, а також тимчасово окупованих російською федерацією (наказ №376 від 28 лютого 2025 року).
До оновленого
переліку увійшли дві громади Корюківського району. Корюківська та наша зони
активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні
ресурси.
Що це означатиме для громад і їхніх мешканців?
Поперше: віднесення території до зони активних бойових дій, на яких
функціонують державні електронні інформаційні ресурси передбачає відмову в
наданні компенсації за пошкодження окремих категорій об`єктів
нерухомого майна. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня
2023 № 381 «Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення
окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій,
терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської
федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення».
Комісіям
органів місцевого самоврядування в громадах, які розташовані в зоні активних
бойових дій, надана можливість розглядати заяви від громадян, чиї об`єкти
нерухомого майна були пошкоджені через російську агресію. Якщо
під час оцінки стану житла, комісія визначить, що воно підлягає відновленню,
буде складений відповідний акт про обстеження, який внесуть в Реєстр
пошкодженого та знищеного майна. У такому випадку отримати кошти для
відновлення цього майна можна буде лише після виключення громади з переліку
таких, де тривають активні бойові дії.
Подруге:
відповідно до Закону України не
проводиться приватизація державного та комунального майна, розташованого
на територіях адміністративнотериторіальних одиниць у зоні бойових дій або
наближених до зони бойових дій (території активних бойових дій, території
активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні
ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій, включених до
переліку).
Потретє:
відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 10.02.2025 №
168 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в
2025 році» для вступників місце проживання яких задеклароване на тимчасово окупованих територіях або в
населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій діє
система спрощеного вступу, зокрема, навчання на бюджеті за квотою2 та
отримання стипендії.
Почетверте: не нараховується та не
сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні
ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні
частки (паї)), що розташовані на територіях активних бойових дій та територіях
активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні
ресурси.За об’єкти оподаткування, розташовані на території активних бойових
дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, єдиний
податок четвертої групи не нараховується та не сплачується.
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