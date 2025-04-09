Другого
квітня у Анатолія Івановича й Тетяни Іванівни Дорошенок із Займища сапфірове
весілля. А це 45 спільно пройдених років з багатьма різного роду подіями,
низкою успіхів і невдач, планів і мрій. Всього було і є за ці роки, проте
головне лишається незмінним: їхній нерозривний шлюб, їхні спільні погляди на
життя, вміння чути і слухати, бути тією ниточкою й голочкою, без яких ніяка
канва не стане вишиванкою, не перетвориться у справжній витвір мистецтва. І як
тут не згадати відомий крилатий вислів про те, що мистецтвом найвищого ґатунку
кожної людини є зовсім не робота і не світ захоплень, а сім’я. Все інше стоїть
на другому місці…
Тетяна
Іванівна й Анатолій Іванович з цією мудрою думкою цілком згодні і продовжують
непримітно поділяти між собою всі почуття, грунтувати власне щастя, постійну
підтримку, глибоку довіру й прихильність.
А познайомилися вони в Кучинівці, у сільському клубі, на одному з
виступів вокальноінструментального ансамблю. Гітарист і соліст Анатолій
відразу запримітив яснооку тендітну випускницю школи Тетяну, котра також
закохалася в нього чи не з першого погляду. Різниця у віці між ними складала 12
літ, що не стало перепоною для формування стосунків, таємних побачень. Чому
«таємних»? Та тому, що батьки готували доні іншу дорогу – подальше навчання,
хорошу роботу і зовсім не раннє заміжжя. Сталося не поїхньому: відразу перед
шкільним випускним пара майже потайки зареєструвала шлюб і згодом оселилася в
Займищі. У будинку Анатолія на той час жили його батьки, які люб’язно прийняли
молоду невістку. Вчили її господарювати, а потім допомагали ростити двох онуків.
Роман і Максим вже дорослі, мешкають і працюють в Києві.
Тетяна
закінчила культосвітнє училище, трохи в місцевому клубі попрацювала, а нині –
вдома. Підводить здоров’я, тож сили направляються на двобій з болячками. У
двобої поруч Анатолій, у якого за плечима лишилися педагогічні будні,
навантаження держслужбовця, попередня робота на ЩЕМЗі і світле бажання бути
опорою дружині, мозковим центром родини. Ще й зима свої права неохоче здає, а
він вже думає про наступні холоди дрова готує. А на літо сік березовий
заготовляє, до речі, не лише собі, а численним приятелям зі Сновська. П’ють
його з Тетяною свіжим, і дарма, що на смак «не дуже», зате цілющих властивостей
має низку.
Запитала у
них, як відсвяткували поважну весільну дату, почувши звичайну відповідь
хазяїна: «Просто. Вдома. Курочку засмажили. Виноградної наливочки по краплі
скоштували і соком березовим запили!»
Тетяна
додала, що чоловік їй наламав вербових котиків і подарував ніжний букетик.
Ходили вдвох до гайочку, що поруч, зробили світлину напам’ять. Подивіться і ви,
дорогі читачі, які вони вдвох красиві.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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