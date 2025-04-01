вторник, 1 апреля 2025 г.

Грошові сертифікати розміром у 400 доларів надійдуть для відбудови пошкодженого майна

 

На самому початку січня 2025 року за підтримки FAO­Ukraine та уряду Франції, ГО «Центр сприяння розвитку громад» проводив реєстрацію на отримання грошових сертифікатів для відбудови господарських будівель, які були пошкоджені внаслідок військових дій, та у яких утримується худоба або домашня птиця.

Представники громадської організації знову збирали жителів Сновська та сіл громади, які пройшли конкурсний відбір за багатьма внутрішніми критеріями організації, аби передати їм грошові сертифікати у розмірі 400 доларів у гривневому еквіваленті для придбання будівельних матеріалів для відбудови господарських приміщень.

 За цими сертифікатами постраждалі зможуть придбати у мережі магазинів–партнерів «Єпіцентр» будівельні матеріали та інші товари, що входять до переліку для відбудови господарських будівель. Програма ФАО – продовольча та сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй – підтримує відновлення продовольчої безпеки у прифронтових сільських громадах шляхом підтримки власників свійських тварин.

Автор: на

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