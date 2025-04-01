Грошові сертифікати розміром у 400 доларів надійдуть для відбудови пошкодженого майна

На самому початку січня 2025 року за підтримки FAOUkraine та уряду Франції, ГО «Центр сприяння розвитку громад» проводив реєстрацію на отримання грошових сертифікатів для відбудови господарських будівель, які були пошкоджені внаслідок військових дій, та у яких утримується худоба або домашня птиця.
Представники
громадської організації знову збирали жителів Сновська та сіл громади, які
пройшли конкурсний відбір за багатьма внутрішніми критеріями організації, аби
передати їм грошові сертифікати у розмірі 400 доларів у гривневому еквіваленті
для придбання будівельних матеріалів для відбудови господарських приміщень.
За цими сертифікатами постраждалі
зможуть придбати у мережі магазинів–партнерів «Єпіцентр» будівельні матеріали
та інші товари, що входять до переліку для відбудови господарських будівель.
Програма ФАО – продовольча та сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй
– підтримує відновлення продовольчої безпеки у прифронтових сільських громадах
шляхом підтримки власників свійських тварин.
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