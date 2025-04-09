Петровляни влаштували теплий прийом конотопським учасникам художньої самодіяльності

І знову благодійний концерт на підтримку ЗСУ провели народні митці Конотопського БК, душею і
серцем яких є творче, наповнене багатьма
іншими чеснотами, подружжя Тетяни й Григорія Муравок.
Перед
Петрівкою ці красиві люди вже відвідали Пекурівку, Дібрівне, Великий Дирчин,
Смяч, Стару Рудню, Кучинівку. Представляли там різножанрові насичені співом,
поезією, інструментальними композиціями, гумором креативні композиції, викликаючи
у глядачів шквал позитивних емоцій, добродіяння.
І скрізь біля сцени стояла скринька з написом
«Для ЗСУ», скрізь вона повнилася посильною грошовою допомогою. У Петрівці,
наприклад, аматори назбирали 4 (чотири) тисячі гривень і відразу ж передали за
призначенням.
У найближчих
планах конотопських культармійців нові виступи у закладах культури не лише
Сновщини, а й у сусідніх громадах. Підготовка вже почалася. Приміром,
популярний колектив ложкарів «Соловейко» на десятий виїзний концерт готує,
репетирує справжні віртуозні дива.
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