среда, 9 апреля 2025 г.

Петровляни влаштували теплий прийом конотопським учасникам художньої самодіяльності

 

І знову благодійний концерт на підтримку ЗСУ провели народні митці Конотопського БК, душею і серцем яких є творче, наповнене багатьма іншими чеснотами, подружжя Тетяни й Григорія Муравок.



Перед Петрівкою ці красиві люди вже відвідали Пекурівку, Дібрівне, Великий Дирчин, Смяч, Стару Рудню, Кучинівку. Представляли там різножанрові насичені співом, поезією, інструментальними композиціями, гумором креативні композиції, викликаючи у глядачів шквал позитивних емоцій, добродіяння.

 І скрізь біля сцени стояла скринька з написом «Для ЗСУ», скрізь вона повнилася посильною грошовою допомогою. У Петрівці, наприклад, аматори назбирали 4 (чотири) тисячі гривень і відразу ж передали за призначенням.

У найближчих планах конотопських культармійців нові виступи у закладах культури не лише Сновщини, а й у сусідніх громадах. Підготовка вже почалася. Приміром, популярний колектив ложкарів «Соловейко» на десятий виїзний концерт готує, репетирує справжні віртуозні дива.  

Автор: на

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