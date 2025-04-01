Трудові відносини в умовах воєнного стану

У період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору. При укладенні трудового договору умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будьякої категорії працівників.
Застосовуються такі форми організації, як надомна та
дистанційна. Дистанційні робітники працюють у будьякому місці за власним
вибором. Водночас мають бути на зв’язку з роботодавцем за допомогою
інформаційнокомунікаційних технологій. Надомний працівник виконує роботу за
місцем проживання або в інших визначених ним місцях поза приміщеннями
роботодавця. Для такої роботи характерна закріплена робоча зона або технічні
засоби.
Роботодавець має право перевести працівника на іншу
роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на
роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії у таких
випадках): якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я;
лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших
обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим
умовам людей.
При цьому оплата праці за виконану роботу не нижче
середньої заробітної плати за попередньою роботою.
У зв’язку з веденням бойових дій в районах, в яких
розташоване підприємство, установа, організація, працівник може розірвати
трудовий договір за власною ініціативою без двотижневого строку попередження.
Нормальна тривалість робочого часу може бути збільшена
до 60 годин на тиждень на об’єктах критичної інфраструктури із пропорційним
збільшенням заробітної плати.
До 40 годин на тиждень — скорочений робочий час,
передбачений для працівників із скороченим робочим днем на об’єктах критичної
інфраструктури із пропорційним збільшенням заробітної плати.
На період воєнного стану вихідні можуть зменшити до 24
годин. Додатково скасовуються: заборона роботи у вихідні дні; скорочений
робочий день напередодні святкових, неробочих і вихідних днів; перенесення
вихідного дня, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем;
обмеження для надурочних робіт.
Надання працівнику щорічної
основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24
календарні дні за поточний робочий рік.
Роботодавець за заявою
працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу ВПО, в
обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати
тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без
зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на
щорічну основну відпустку.
Комментариев нет:
Отправить комментарий