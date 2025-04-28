понедельник, 28 апреля 2025 г.

Талановита борчиня Мирослава Воробей виборола почесне «срібло»

 

3 квітня у мальовничому Златиборі (Сербія) розпочалась Всесвітня спортивна Гімназіада ISF U­15, яка зібрала юних спортсменів з усього світу.



Україну на цьому престижному міжнародному форумі представляли 232 учасники у 16 видах спорту.

Серед них – талановита борчиня зі Сновська Мирослава Воробей, яка гідно виступила у змаганнях з вільної боротьби. У напружених поєдинках Мирослава продемонструвала справжній бойовий характер і майстерність: здобула перемоги над суперницями з Ізраїлю, Бразилії та України.

У фіналі їй довелося зійтися з сильною спортсменкою з США, і, хоч перемога цього разу залишилася за суперницею, Мирослава виборола почесне срібло. Молодчинка!

Автор: на

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