Талановита борчиня Мирослава Воробей виборола почесне «срібло»

3 квітня у
мальовничому Златиборі (Сербія) розпочалась Всесвітня спортивна Гімназіада ISF
U15, яка зібрала юних спортсменів з усього світу.
Україну на
цьому престижному міжнародному форумі представляли 232 учасники у 16 видах
спорту.
Серед них –
талановита борчиня зі Сновська Мирослава Воробей, яка гідно виступила у
змаганнях з вільної боротьби. У напружених поєдинках Мирослава продемонструвала
справжній бойовий характер і майстерність: здобула перемоги над суперницями з
Ізраїлю, Бразилії та України.
У фіналі їй
довелося зійтися з сильною спортсменкою з США, і, хоч перемога цього разу
залишилася за суперницею, Мирослава виборола почесне срібло. Молодчинка!
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