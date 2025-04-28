понедельник, 28 апреля 2025 г.

Зграя собак у самісінькому центрі Сновська напала на людину

 

Цей надзвичайний  випадок стався дев’ятого квітня неподалік колишньої друкарні, майже поруч з міськрадою, центром Дія. Людину оточив гавкіт зграї псів.

І добре, що у ситуацію втрутилися небайдужі перехожі і врятували постраждалу особу від нападу.

Цього ж ранку продавці краму, що розташувалися поблизу редакції та залізничного мосту, «рятували» безхатченка, котрий був без тями. Лежав горілиць на замерзлій землі, синій, бездиханий, але живий. Мабуть, його трохи гріла і не дала закоцюбнути непомірно велика доза алкоголю.

І ця невелика історія закінчилася позитивно: безхатченко «ожив»  і подибав у «своєму» напрямку.

Автор: на

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