Зграя собак у самісінькому центрі Сновська напала на людину

Цей надзвичайний випадок стався дев’ятого квітня неподалік колишньої друкарні, майже поруч з міськрадою, центром Дія. Людину оточив гавкіт зграї псів.
І добре, що у
ситуацію втрутилися небайдужі перехожі і врятували постраждалу особу від
нападу.
Цього ж ранку
продавці краму, що розташувалися поблизу редакції та залізничного мосту,
«рятували» безхатченка, котрий був без тями. Лежав горілиць на замерзлій землі,
синій, бездиханий, але живий. Мабуть, його трохи гріла і не дала закоцюбнути
непомірно велика доза алкоголю.
І ця невелика
історія закінчилася позитивно: безхатченко «ожив» і подибав у «своєму» напрямку.
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