Тарифи, субсидії та світлофори: які зміни очікують українців у травні

Уже з 1 травня 2025 року на українців чекає низка новацій. Йдеться про тарифи на певні комунальні послуги, оформлення субсидій і навіть стандарти для світлофорів. Центр громадського моніторингу та контролю зібрав інформацію.
Газ: буде третя платіжка
Тарифи на газ
для населення з травня 2025 року залишаться незмінними — 7,96 грн за кубометр.
Саме така ціна діє для понад 12,5 мільйонів домогосподарств, що є клієнтами ГК
“Нафтогаз України”. Тариф зберігається щонайменше до 1 квітня 2026 року завдяки
дії закону №2479IX, який забороняє підвищення тарифів під час воєнного стану і
ще пів року після його завершення.
Втім,
українці з багатоквартирних будинків отримають нову — третю — платіжку. Вона
стосуватиметься оплати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових
мереж. Сума залежатиме від довжини труб, кількості з’єднань і кранів у будівлі
та розподілятиметься між усіма мешканцями.
Світло: скасують пільговий тариф
для електроопалення
Загальний
тариф на електроенергію залишиться на рівні 4,32 грн за кВт*год, як і нічний —
2,16 грн (для тих, хто має двозонні лічильники). Уряд наразі не розглядає
питання підвищення вартості світла.
Проте зміни
торкнуться тих, хто використовує електроопалення. До кінця квітня для таких
споживачів діяв пільговий тариф — 2,64 грн за кВтгод до 2000 кВт на місяць. З
травня ця пільга скасовується, і всі платитимуть за єдиним тарифом — 4,32 грн
за кВтгод незалежно від обсягів споживання.
Субсидії: кому потрібно подати
заяви?
Будуть розраховані
субсидії на неопалювальний період. Здебільшого, їх перепризначать автоматично,
але є категорії громадян, яким доведеться подавати заяву повторно. Йдеться про:
тих, хто орендує житло; переселенців, які отримують субсидію за місцем
фактичного проживання; домогосподарства, де живуть менше людей, ніж
зареєстровано; людей, яким призначили нульову субсидію торік.
Подати заяву
можна особисто, онлайн через портал ПФУ чи “Дію”, або через місцеві органи
самоврядування.
“Смарагдові” світлофори і шевронні
стрілки
Набуде
чинності новий стандарт ДСТУ 4092:2024, що передбачає оновлення вимог до
спорудження світлофорів.
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