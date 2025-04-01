Головою (вже Сновського) суду став Максим Чигвінцев

У 2005 році закінчив Харківську Національну юридичну академію України ім. Я.Мудрого та здобув вищу освіту за спеціальністю «Правознавство». Загальний стаж роботи в галузі права з 2001 року.
Призначений на посаду судді Щорського районного суду Чернігівської області в 2013 році, стаж роботи на посаді судді становить 12 років. Обраний рішенням зборів суддів Щорського районного суду Чернігівської області на адміністративну посаду голови Щорського районного суду Чернігівської області 14.02.2025 року.
Громада бажає Вам, шановний Максиме Сергійовичу, відданого служіння
правосуддю, сил, здоров`я і снаги.
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