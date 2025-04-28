понедельник, 28 апреля 2025 г.

Вміє господарювати й цінувати життя

 

Валерія Підставського у Рогізках вважають людиною праці, невтомним «драйвером», котрий не лише вміло керує своїми транспортними засобами (в господарстві у нього автівки, трактори, сівалка, косарка, крупорушка, інші пристрої у млині), а й прикладом господарника, який вміло й раціональновикористовує землю.



На площах, які сьогодні знаходяться в обробітку Валерія Михайловича, ростуть і буяють зернові (овес, пшениця, кукурудза), дають вагомі врожаї картопля й інші овочі, ростуть соковитими трави. Ці площі – паї його родини, друзів, земляків, котрі не один рік поспіль довіряють йому використання землі, знаючи: не запустить, не підведе. Вирощені врожаї Валерій Михайлович реалізує і на базарах, і по місцю. Скрізь все розходиться швидко, без нарікань. Тепер (в основному) попит на зернові і крупи, картоплю, згодом до обігу товарів додасться свіже сіно різнотрав’я – і у тюках, і у рулонах, а потім – солома, збіжжя, яке залюбки купують не лише власники ВРХ, а й земляки, котрі тримають коней, кіз, овець, кролів, поросят.

І вирощування малини традиційних сортів у відкритому грунті також стало одним із занять пана Валерія. Результати вже явні і, до речі, дуже втішні.

А справляється він з усім, що започаткував і розвиває, завдяки своїй цілеспрямованості, сумлінності та завдяки сім’ї. В усьому підтримують дружина, сини. Старший наразі на війні, захищає Україну від ворогів, а молодший, школярик, росте татковою й маминою підмогою.

Вдома ж у них, крім роботи на землі, чимало живності, інших занять. Порядок скрізь тримають й усі, як один, позитивні, доброзичливі.

Навіть на нашій світлині Валерій Михайлович з посмішкою, почуттям гумору. Вважає, що тільки так легше переборювати труднощі, жити і вірити в кращі прийдешні часи.

Олена Компанець, фото автора 

 

Автор: на
Ярлыки:

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