Вміє господарювати й цінувати життя

Валерія Підставського у Рогізках вважають людиною праці, невтомним
«драйвером», котрий не лише вміло керує своїми транспортними засобами (в
господарстві у нього автівки, трактори, сівалка, косарка, крупорушка, інші
пристрої у млині), а й прикладом господарника, який вміло й
раціональновикористовує землю.
На площах,
які сьогодні знаходяться в обробітку Валерія Михайловича, ростуть і буяють
зернові (овес, пшениця, кукурудза), дають вагомі врожаї картопля й інші овочі,
ростуть соковитими трави. Ці площі – паї його родини, друзів, земляків, котрі
не один рік поспіль довіряють йому використання землі, знаючи: не запустить, не підведе. Вирощені врожаї Валерій
Михайлович реалізує і на базарах, і по місцю. Скрізь все розходиться швидко,
без нарікань. Тепер (в основному) попит на зернові і крупи, картоплю, згодом до
обігу товарів додасться свіже сіно різнотрав’я – і у тюках, і у рулонах, а
потім – солома, збіжжя, яке залюбки купують не лише власники ВРХ, а й земляки,
котрі тримають коней, кіз, овець, кролів, поросят.
І вирощування малини традиційних сортів у відкритому грунті також стало
одним із занять пана Валерія. Результати вже явні і, до речі, дуже втішні.
А
справляється він з усім, що започаткував і розвиває, завдяки своїй
цілеспрямованості, сумлінності та завдяки сім’ї. В усьому підтримують дружина,
сини. Старший наразі на війні, захищає Україну від ворогів, а молодший,
школярик, росте татковою й маминою підмогою.
Вдома ж у них,
крім роботи на землі, чимало живності, інших занять. Порядок скрізь тримають й
усі, як один, позитивні, доброзичливі.
Навіть на
нашій світлині Валерій Михайлович з посмішкою, почуттям гумору. Вважає, що
тільки так легше переборювати труднощі, жити і вірити в кращі прийдешні часи.
Олена Компанець, фото автора
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