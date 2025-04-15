вторник, 15 апреля 2025 г.

Засвіти забрали до себе ще одного Героя

 

Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом знову торкнувся нашої Сновської громади. 8 квітня надійшла звістка про те, що в лікарні зупинилося серце нашого земляка, старшого солдата Ігоря Анатолійовича Петренка зі Сновська.



Народився Ігор 7 вересня 1977 р., навчався у Щорських загальноосвітніх школах №2 та №3.

З 1996 по 1997 роки проходив строкову військову службу у Державній прикордонній службі України.

В 2000 році закінчив Прилуцький агротехнічний технікум, де здобув спеціальність «технік газового господарства».

Пізніше працював слюсарем в локомотивному депо Сновськ та майстром в ПАТ «Чернігівгаз».

З 2014 по 2015 рік був призваний за мобілізацією до лав Збройних Сил України. Учасник бойових дій. Брав участь в антитерористичній операції.

Під час повномасштабного вторгнення 26 січня 2023 року Ігор Петренко був призваний за мобілізацією до лав Збройних Сил України і, не вагаючись, став на передову. 7 квітня 2025 року серце Героя зупинилося під час перебування на стаціонарному лікуванні.

Громада висловлює щирі співчуття, поділяючи біль непоправної втрати. Він був єдиним сином своїх батьків, прекрасним чоловіком і батьком, надійним другом.

Тепер без нього житимуть його два синочки, у вічній скорботі завжди будуть рідні.

Автор: на

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