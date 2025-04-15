Засвіти забрали до себе ще одного Героя

Пекучий
біль і гіркий смуток війни чорним крилом знову торкнувся нашої Сновської
громади. 8 квітня надійшла звістка про те, що в лікарні зупинилося серце нашого
земляка, старшого солдата Ігоря Анатолійовича Петренка
зі Сновська.
Народився
Ігор 7 вересня 1977 р., навчався у Щорських загальноосвітніх школах №2 та №3.
З 1996 по
1997 роки проходив строкову військову службу у Державній прикордонній службі
України.
В 2000
році закінчив Прилуцький агротехнічний технікум, де здобув спеціальність
«технік газового господарства».
Пізніше
працював слюсарем в локомотивному депо Сновськ та майстром в ПАТ «Чернігівгаз».
З 2014 по
2015 рік був призваний за мобілізацією до лав Збройних Сил України. Учасник
бойових дій. Брав участь в антитерористичній операції.
Під час повномасштабного вторгнення 26 січня 2023 року
Ігор Петренко був призваний за мобілізацією до лав Збройних Сил України і, не
вагаючись, став на передову. 7 квітня 2025 року серце Героя зупинилося під час
перебування на стаціонарному лікуванні.
Громада
висловлює щирі співчуття, поділяючи біль непоправної втрати. Він був єдиним
сином своїх батьків, прекрасним чоловіком і батьком, надійним другом.
Тепер без
нього житимуть його два синочки, у вічній скорботі завжди будуть рідні.
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