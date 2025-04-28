Світлана Лихошерст, начальник Служби у справах дітей: «Захист прав дітей – пріоритетний напрямок у нашій роботі»

Станом на 14.04.2025 р. на первинному обліку Служби у справах дітей Сновської МТГ перебуває 38 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них: під опікою, піклуванням – 27, у прийомних сім`ях – 5, у дитячому будинку сімейного типу – 2, 2 навчаються у Сновському ВПУЛГ, 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, влаштована до Ніжинського будинкуінтернату та 1 дитина тимчасово перебуває у центрі соціальнопсихологічної реабілітації дітей.
Протягом І
кварталу 2025 року на первинний облік Служби у справах дітей взято 3 дітей,
позбавлених батьківського піклування. Із
них: 2 малолітні дитини влаштовані до дитячого будинку сімейного типу, 1
– під опіку. Ведеться відповідна робота щодо влаштування дітей даної категорії
у сімейні форми виховання.
На обліку
дітей, які опинилися у складних життєвих обставина ізза неналежного виконання
батьками своїх батьківських обов’язків, перебувають 44 дитини. Працівниками
Служби у справах дітей, Центру соціальних служб Управління освіти, сім’ї,
молоді та спорту Сновської міської ради протягом І кварталу поточного року
проведено 8 профілактичних рейдів з метою попередження дитячої бездоглядності,
безпритульності, під час яких було відвідано 26 сімей. Під час виїздів
проводились профілактичні бесіди з батьками та дітьми, у разі потреби родини
брали під соціальний супровід. Підготовлені чотири клопотання про притягнення
батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання ними
батьківських обов’язків.
Всі дані про
дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які
опинилися у складних життєвих обставинах, вносяться до Єдиної інформаційноаналітичної
системи «Діти». На кожну дитину формується окрема обліковостатистична картка.
Зміни, які стосуються дітей (зміна статусу, зміна місця перебування,
проживання, навчання, дані про медичний огляд, фото) вносяться до бази даних
працівниками Служби у справах дітей.
На території
Сновської громади функціонує дитячий будинок сімейного типу, у якому
виховуються 7 дітей підоблікової категорії і 1 особа з їх числа та 2 прийомні
сім’ї, у яких проживають 4 прийомних дітей.
Але були випадки закриття
прийомних сімей. Так, у 2024 році з прийомної сім’ї було виведено 2 дітей з
поважних причин, сім’я припинила своє функціонування.
Службою у
справах дітей ведеться облік дітей, які можуть бути усиновлені. На обліку
дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають
усиновленню, перебувають 9 дітей.
На засіданні комісії з питань захисту прав дитини розглядаються питання
щодо ухилення батьків від виконання свої батьківських обов’язків. У березні
підготовлені 2 висновки органу опіки та піклування про доцільність позбавлення
батьківських прав трьох батьків відносно чотирьох малолітніх дітей та
направлені до Сновського районного суду.
Продовжується
надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів, 2646 дітей та осіб вже отримали статус.
Службою у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді
та спорту Сновської міської ради
розроблена Програма попередження дитячої безпритульності та
бездоглядності, розвитку сімейних форм
виховання дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на
20222026 роки «Діти Сновщини». Метою Програми є забезпечення функціонування
цілісної системи соціального захисту прав дітей на території Сновської громади,
забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів, запобігання бездоглядності
та безпритульності, розвиток сімейних форм виховання дітейсиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права
кожної дитини на виховання у сім’ї, сприяння здоровому способу життя та змістовному
дозвіллю.
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