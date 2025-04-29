Жителі Гірська отримали гуманітарну допомогу і взялися за оранку городів

Близько 80 жителів Гірська продовжують топтати свій земний ряст у рідному селі, від якого до кордону з Росією рукою подати. Живуть, за словами в.о.старости Олени Анищенко (нині заміняє Володимира Апришка, котрий у відпустці) дружно, як ті бджілочки у вулику, тобто всі один за одного. Привезли їм гуманітарні продовольчі набори, тож люди не штовхалися, не чубилися, навпаки, намагалися взяти коробку сусіду, який не в змозі дійти до центру.
З настанням
тепла всі вони завзято заворушилися на своїх городах, де звичайно садять
картоплю, буряки, моркву, все необхідне для харчування. Адже купувати весь
перелік продовольчих товарів у магазині не багатьом виходить – пенсії мізерні
мають, хоч і гнули спини свого часу в колгоспі по 45 років, хоч і стажу
трудового вдосталь мають.
Городи свої
горяни орють тракторцями, мотоблоками і одним – єдиним конем, що залишився у
місцевого господаря. Ціни встановлюють прийнятні, бо «здирати шкіру» просто
нема з кого: всі, то сусід, то родич, то товариш. У війну робити бізнес на
людських проблемах якось не личить, зауважила
на це одна тамтешня аборигенка.
Отже, у
Гірську якось так: дружно, сильно, посправжньому!
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