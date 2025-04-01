Черемшу повним ходом продають на міських базарах

Продавчиня Катерина, у якої в кошику зеленіло це чудо
природи, зізналася, що за ним вона їздить аж на Менщину. Виходить з приміського
потягу і мікрорайоні Бондарівки, а потім в лісі шукає зелені листочки. Миє їх,
фасує в пучки і пробує реалізувати.
Каже, що ціна
в 25 гривень за в’язочку цілком мотивована і обрахована, що меншу поки що
просто недоцільно правити.
Та й рослин цих ще не дуже рясно, і зрізати їх
по листочку навприсідки чи безперестанку нахиляючись, ой як непросто.
– Чи купують
черемшу? Так! Беруть і, бува, відразу оптом, бува, по одному-два пучки.
Корисна
рослина для вживання ранньою весною, коли авітаміноз, коли на городах мало
зелені. Імунітет підвищує, настрій і є просто смачною в салатах.
Спробуйте ось
такий рецепт.
Інгредієнти: яйце куряче – 6 шт., сир домашній – 150 г,
пучок зелені (черемши, зеленої цибулі петрушки/ 2:2:1) – 100 г, 1 ст. л.
насіння соняшнику, 1 ст. л. кунжуту, 3 ст. л. сметани.
Відварити
яйця в підсоленій воді, протягом 7-8 хв., почистити. Зелень дрібно нарізати. Насіння соняшнику і
кунжуту підсмажити на сухій сковороді, охолодити. Додати до зелені. Додати
сіль, перемішати. Яйця потерти на грубій тертці. Перемішати. Подати сир,
перемішати. Додати сметану, все гарно перемішати.
Смачного!
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