вторник, 1 апреля 2025 г.

Черемшу повним ходом продають на міських базарах

 

Продавчиня  Катерина, у якої в кошику зеленіло це чудо природи, зізналася, що за ним вона їздить аж на Менщину. Виходить з приміського потягу і мікрорайоні Бондарівки, а потім в лісі шукає зелені листочки. Миє їх, фасує в пучки і пробує реалізувати.

Каже, що ціна в 25 гривень за в’язочку цілком мотивована і обрахована, що меншу поки що просто недоцільно правити.



 Та й рослин цих ще не дуже рясно, і зрізати їх по листочку навприсідки чи безперестанку нахиляючись, ой як непросто.

– Чи купують черемшу? Так! Беруть і, бува, відразу оптом, бува, по одному-два пучки.

Корисна рослина для вживання ранньою весною, коли авітаміноз, коли на городах мало зелені. Імунітет підвищує, настрій і є просто смачною в салатах.

Спробуйте ось такий  рецепт.

Інгредієнти:  яйце куряче – 6 шт., сир домашній – 150 г, пучок зелені (черемши, зеленої цибулі петрушки/ 2:2:1) – 100 г, 1 ст. л. насіння соняшнику, 1 ст. л. кунжуту, 3 ст. л. сметани.

Відварити яйця в підсоленій воді, протягом 7-8 хв., почистити.  Зелень дрібно нарізати. Насіння соняшнику і кунжуту підсмажити на сухій сковороді, охолодити. Додати до зелені. Додати сіль, перемішати. Яйця потерти на грубій тертці. Перемішати. Подати сир, перемішати. Додати сметану, все гарно перемішати.

Смачного!

Автор: на

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