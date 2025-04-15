Творча молодь нашого краю

У нашому краї
зростають і розвиваються талановиті юнаки та дівчата, які своїми ідеями,
натхненням і наполегливістю змінюють навколишній світ. Творчу особистість видно
відразу, її діяльність живиться внутрішнім бажанням творити красу, відкривати
нові горизонти науки, мистецтва та культури.
Сьогодні
розповімо про учня ДПТНЗ «Сновське вище професійне училище лісового
господарства» – Богдана Абрамова (на фото). Попри юний вік – йому лише
18 років – він виявляє риси непересічної особистості та власноруч будує свою
історію успіху.
Богдан є
жителем села Великий Щимель Сновської громади. У 2022 році закінчив
Великощимельську гімназію, отримавши свідоцтво про освіту з відзнакою. Вступив
до Сновського вищого професійного училища лісового господарства, де нині
здобуває професію «Озеленювача, лісника, єгеря». Ймовірно, любов до краси,
квітів та мистецтва Богдан успадкував від своєї мами Марини Володимирівни, яка
має неабиякий хист до квітникарства. Саме вона з ранніх років прищеплювала синові
відчуття гармонії та любов до природи. Творчі здібності також передалися від
бабусі Тетяни Миколаївни, яка має розвинені художні здібності і захоплюється
вишиванням.
В училищі
Богдан виявляє гарні академічні здібності, навчається відмінно, отримує підвищену
стипендію. Має інтерес до історії України, української мови та літератури,
ландшафтного дизайну, лісівництва. Неодноразово займав призові місця на ІІ
етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії (2023, 2024 роки).
Завдяки його
проактивній позиції, розважливості, доброзичливому ставленні до людей,
лідерським здібностям у 2024 році здобувачами освіти був обраний президентом
училища. Ця посада стала ще одним кроком у його розвитку як особистості, що
прагне змінювати світ довкола себе на краще.
Юнак ініціював та активно організовував волонтерську акцію «Подаруй
іграшку дитині» для Прилуцького обласного будинку дитини «Надія», у ході якої
були зібрані і передані кошти та іграшки. До Дня Збройних Сил України активно
брав участь у акції по збору теплих речей, солодощів та коштів, які було
передано завдяки посередництву Всеукраїнської громадської організації
«Лицарський хрест». Залучив учнів
училища до волонтерської акції з виготовлення та передачі будиночків для тварин
волонтерамзоозахисникам м.Сновськ.
Під
керівництвом викладачки О.А.Кравченко став переможцем ХVІІІ Всеукраїнського
істориколітературного конкурсу Всеукраїнського проєкту «Моя Батьківщина –
очима дітей етносів України», за що нагороджений дипломом І ступеня
Міністерства освіти і науки України.
В училищі до Шевченківських днів виготовив композицію «Садок вишневий
коло хати» та отримав подяку за активну участь у фоточеленджі «#Нас єднає
Шевченко!» від Навчальнометодичного центру професійнотехнічної освіти в
Чернігівській області.
Брав участь у конкурсі малюнків
від Благодійного фонду Тетяни Плачкової «Моя суперсила тобі, Україно» (2024,
2025 роки), де здобув перемогу у номінації «Приз донорів фонду». До Дня
захисників і захисниць України провів майстерклас для учнів училища з виготовлення
оберегів, а до новорічних свят – майстерклас для викладачів з виготовлення
новорічного декору.
У свій вільний час виготовляє декор для оселі та дизайну інтер’єра
(текстильні гноми, різдвяні вінки, скриньки для прикрас та ін.) з тканини,
дерева, картону, мережива, атласних стрічок, намистин, штучних квітів. Останнім
часом опанував техніку та охоче
виготовляє квіткові композиції з атласних стрічок, композиції із живих
квітів. Постійно передає свої вироби у якості призів для проведення
лотерейзборів, які проводять відомі волонтери нашого міста.
Педагогічний колектив Сновського ВПУЛГ всіляко сприяє розвитку та вияву
здібностей і інтересів Богдана, як й інших учнів училища, підтримує учнівські ініціативи та
пишається успіхами й досягненнями молоді. Адже педагоги розуміють, що творчість
– це не лише талант, а й щоденна праця, пошук і наполегливість.
З метою
опанування професії, реалізації своїх можливостей, інтересів, творчих
здібностей Сновське вище професійне училище лісового господарства запрошує на
навчання випускників закладів загальної середньої освіти та доросле населення.
На базі
Сновського ВПУЛГ можна здобути такі сучасні професії: на базі 9
класів: озеленювач, лісник, єгер (3 роки навчання); штукатур,
лицювальникплиточник, маляр (3 роки навчання); кухар, кондитер (3 роки
навчання); верстатник деревообробних верстатів, столяр (3 роки навчання); на базі 11 класів: трактористмашиніст
сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва категорія А1, А2,
лісник (1,5 роки навчання); кухар (1 рік навчання); верстатник деревообробних
верстатів, столяр (1,5 роки навчання); штукатур, лицювальникплиточник, маляр
(1,5 роки навчання).
Здобувачі
освіти, які отримали диплом кваліфікованого робітника, мають змогу продовжити
навчання та отримати диплом освітньокваліфікаційного рівня «фаховий молодший
бакалавр» за спеціальностями 205 «Лісове господарство», кваліфікація «Технік
лісового господарства»; 181 «Харчові технології», кваліфікація «Техніктехнолог
з технології харчування». З питань вступу можна звертатись за адресою: м.
Сновськ, вул. Бульварна, 5 або за телефоном: (04654)21854, 23198.
Навчання в
училищі дає можливість не лише опанувати обрану професію, але й реалізовувати
свій творчий потенціал, почати вибудовувати власну історію життєвого успіху.
Забаровська С.М., Бушак І.М., викладачки Сновського ВПУЛГ
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