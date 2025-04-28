Днями релігійна громада СвятоТроїцької церкви с.Смяч провели збори громади та проголосували за перехід до Православної Церкви України. На зборах були присутні священнослужителі ПЦУ з різних куточків Чернігівщини, а також настоятель храму Преображення Господнього ПЦУ (м.Сновськ), протоієрей Андрій. Серед присутніх на зборах були і представники УПЦ МП.
З 56
присутніх вірян свої голоси за перехід віддали 30 осіб, проти були 13. Решта
присутніх – не жителі місцевої громади.
Це перша
парафія у Сновській громаді, яка зробила свій вибір, змінила канонічну
підлеглість та долучилася до Православної Церкви України.
Вкотре
нагадуємо, що питання про перехід церков громади до Православної церкви України
(УПЦ) можуть вирішити лише самі прихожани, бо церква і релігійні організації за
Конституцією України (ст.35) відокремлені від держави.
Комментариев нет:
Отправить комментарий