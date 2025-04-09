Кучинівським ліцеїстам знову надійшла допомога від італійців

Під час весняних канікул кучинівські ліцеїсти знову отримали черговий вантаж від наших друзів з Італії асоціації Арка Солідале. Щасливчиками стали аж 100 сімей. У складі вантажу було багато продуктів харчування.
Пакунки отримала кожна дитина, а олії вистачило і шкільній їдальні. У
пакунках були борошно вищого гатунку,
тушонки, цукор, зелений горошок
консервований, кукурудза, молочний
шоколад, консерви сардина в олії, нерафірована олія, печиво галетне, мандарини
і апельсини. Було оплачено витрати на транспорт і доставку вантажу,
розвантаження. Ці роботи організувала
директор школи Наталія Шевченко.
Безумовно, радості не було меж, і в серцях жило
розуміння, що завдяки таким людям, як директор Асоції Арка Солідале Сержіо
Петро і його заступник Фабріціо Рімондатто, всій їхній команді, українські діти
у цю страшну війну почуваються захищенішими.
Комментариев нет:
Отправить комментарий