среда, 9 апреля 2025 г.

Кучинівським ліцеїстам знову надійшла допомога від італійців

 

Під час весняних канікул кучинівські ліцеїсти знову отримали черговий вантаж від наших друзів з Італії  асоціації Арка Солідале. Щасливчиками стали аж   100  сімей. У складі вантажу було  багато продуктів харчування.  



Пакунки отримала кожна дитина, а олії вистачило і шкільній їдальні. У пакунках були   борошно вищого гатунку, тушонки,  цукор, зелений горошок консервований,  кукурудза, молочний шоколад, консерви сардина в олії, нерафірована олія, печиво галетне, мандарини і апельсини. Було оплачено витрати на транспорт і доставку вантажу, розвантаження. Ці роботи  організувала директор школи  Наталія Шевченко.

Безумовно, радості не було меж, і в серцях жило розуміння, що завдяки таким людям, як директор Асоції Арка Солідале Сержіо Петро і його заступник Фабріціо Рімондатто, всій їхній команді, українські діти у цю страшну війну почуваються захищенішими.

Автор: на
Ярлыки:

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