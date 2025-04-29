Вакцинація – варіант боротьби з інфекційними хворобами

На сьогоднішній день саме вакцинація стала найбільш потужним і ефективним методом боротьби з інфекційними захворюваннями. Імунізація (за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я) — це процес, завдяки якому людина набуває імунітет, або стає несприйнятливою до інфекційної хвороби, що зазвичай здійснюється шляхом введення вакцини.Завдяки імунізації вдалося досягти глобальної ліквідації віспи, ліквідації поліомієліту в більшості країн світу та різко знизити захворюваність багатьма дитячими інфекціями. Небезпека спалаху важких інфекцій в глобальному масштабі. Тому ВООЗ кожен рік присвячує вакцинації останній тиждень квітня, протягом якого лікарі світу намагаються донести людству необхідність таких заходів. Цьогорічний тиждень проходить під гаслом: «Вакцинація рятує життя: твій вибір – здорове майбутнє». Мета тижня імунізації полягає в тому, щоб більше дітей, дорослих та їхніх громад були захищені від хвороб, яким можна запобігти за допомогою вакцин, що дозволить їм жити щасливішим і здоровішим життям. Згідно календаря щеплень, прийнятого в Україні, кожна дитина повинна отримати щеплення від десяти небезпечних інфекцій: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту та гемофільної інфекції. Сьогодні вакцини дозволяють забезпечити захист більш ніж від 20 хвороб від пневмонії до раку шийки матки. Окрім обов’язкових існують рекомендовані щеплення, які активно застосовуються у світі для попередження таких захворювань, як пневмококова інфекція, менінгіт, ротавірусний гастроентерит, грип, вітряна віспа, гепатит А, папіломавірусна інфекція, жовта лихоманка тощо. Їх часто роблять за епідемічними показаннями та для виїзду за кордон в країни, ендемічно не благополучні з цих інфекцій. Серед людей поширена думка, що щеплення викликають тяжкі ускладнення. Однак ризик розвитку важкої реакції на введення сучасної вакцини мізерно малий і незрівнянний з тими реакціями та наслідками, які можуть виникнути в результаті природної зустрічі зі збудником захворювання.
Не відкладайте
здоров’я на завтра! Вакцинуйтеся самі та вакцинуйте своїх дітей!
Людмила Первакова,
лікарепідеміолог
Комментариев нет:
Отправить комментарий