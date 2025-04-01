Вишивка – її віддушина

Ганна Тимофіївна Циганок, і вишивка – неподільні поняття. Різнобарвними нитками пані Ганна вигаптовувала скатертини, простирадла, наволочки для подушок, рушники, серветки, килими.
А сакральною нині для неї стала вишивка ікон, їхнє образне
вираження в лініях і кольорах, прагнення
розкрити внутрішній зміст задля того, щоб робота стала не просто картинкою з
релігійним мотивом, а перетворилася в хранителя оселі, її духовне вогнище.
Вважає, що нині це особливо потрібно і їй, і усім нам. На хуторі Слава, де
удвох з сусідкою і сином Мишею продовжує мешкати, такий «вишивальний»
взаємозв’язок з Богом і Святими є особливим, невід’ємним від буття. Хрестиками
і гладдю, прямими стіжками, тепер частіше бісером Ганна Тимофіївна ніжно,
делікатно (перед цим попросивши благословіння церковнослужителя) створює свої
шедеври, котрі відповідають православ’ю, усім догмам віри. В її доробку лики
Спасителя, і відомих святих, «Семистрільна», «Остробрамська», «Матір Божа з
немовлям», зображення «Тих» і всього «Того», хто і що бережуть від зла і біди,
несуть в життя духовність, добро і любов.
А без
духовності, без любові, надій і сподівань на мир, на кращі зміни ні Ганні
Тимофіївні на хуторі серед лісу, під гул снарядів, ні нам усім в умовах війни,
не вижити, не вистояти. Ні медика, де вона продовжує топтати ряст на землі, ні
магазину, ні транспорту, аби дістатися до найближчих Тихонович нема – тільки
свої ноги, двоколісний старенький велосипед, зв`язок з дітьми за допомогою
мобілки (до речі, є не завжди і не скрізь на хуторі) і здебільшого вечірня
віддушина у вигляді вишивки. Її оберега, наснаги, маленької радості…
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