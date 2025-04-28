понедельник, 28 апреля 2025 г.

Із сільського фельдшера – у бойові медики

 

Олександр Горбик народився у маленькому хуторі Глибокий Ріг, заглибленому в лісі, серед роздолля природи і добрих людей, котрі були однією родиною. Його поважних батьків­аграріїв знали і поважали в тодішньому колгоспі, де вони працювали.



 Їх любили за чесність і працелюбність, вважаючи взірцями господарності. Анатолій Давидович, крім посади головного зоотехніка, ніс низку громадських навантажень, таких як депутатство, членство у виконкомі, профспілкове лідерство. Сашко їхній разом з донею Тамарою зростали залюбленими в рідну землю, свої автентичні місця, з мріями у серці бути затребуваними, корисними.

Покликанням Олександра стала медицина. Молодий випускник профільного столичного училища,  не вагаючись, обрав місцем роботи Софіївку, у складі ради якої був і Глибокий Ріг. Ті обов’язки, які йому доводилося виконувати, були і нелегкими, і відповідальними, але він з ними справлявся сумлінно, совісно. Навіть жителів Іванівки, де, одружившись, мешкав,  разом з тамтешньою відмінною медикинею Аллою Литвин частенько рятував, консультував, підтримував.

А після перебудови в часи реформ, реорганізацій, коли в Софіївці почали закриватися школа, магазин, відділення пошти і фельдшерський пункт, Олександру Анатолійовичу нічого не залишалася, як шукати заробітків в інших місцях. Знаходив. Намагався змінити буття, а коли розпочалася війна, відразу у 2022 році, без вагань, прийшов до військкомату. До цього часу служить в ЗСУ, виконуючи свій громадянський обов’язок.

Свій вибір він не вважає чимось героїчним, високопатріотичним, стверджуючи, що у нинішніх умовах так має вчинити кожен військовозобов’язаний чоловік.

Зустріла Олександра позавчора під час короткострокової відпустки з фронту. Телефон у нього в руках весь час дзеленчав.

– Хлопці  на зв’язку,­ сказав з теплом у голосі, блиском в очах. 

Зі стислого нашого діалогу ставало зрозумілим, чого тільки він не бачив, чого не переживав. Рятував поранених на Запорізькому і Харківському напрямках, в самому епіцентрі важких боїв, виносив  з –під обстрілів «двохсотих», зашивав рани, бинтував, вводив ін’єкції «трьохсотим», радів, коли допомагало, плакав, коли на очах гинули найкращі, найхоробріші захисники. Молоді, здорові, у розквіті сил, у багатьох з яких в кишенях біля серця були фотографії дружини, діток, мами…

На моє запитання про забезпечення необхідними препаратами відповів ствердно: «Всього поки вдосталь…» Але попросив відзначити волонтерів. Це вони, ризикуючи життям, неймовірними зусиллями пробиралися куди треба і куди могли, доставляючи гуманітарні вантажі, засоби гігієни і ліки.

16 квітня Олександр Анатолійович знову поїде у свою частину, до хлопців, які продовжують тримати рубежі Вітчизни, аби бути їм підмогою, опорою.

 Єдине, що йому бажаємо: «Вистояти і повернутися живим».

Олена КОМПАНЕЦЬ                          

 

Автор: на
Ярлыки:

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