У сновчанина вдома зберігалася незареєстрована зброя і боєприпаси

Під час опрацювання виклику про домашнє насильство поліцейські відділення № 2 (м.Сновськ) Корюківського райвідділу поліції виявили у 35річного місцевого мешканця кулемет, нарізну та гладкоствольну зброю, а також набої.
Повідомлення про вчинення домашнього насильства надійшло до поліції 10
квітня ввечері. Під час опрацювання виклику поліцейські з’ясували, що кривдник
незаконно зберігає вдома декілька одиниць зброї. Під час невідкладних слідчих
дій поліцейські виявили та вилучили кулемет ПКТ, карабін Мосіна з ознаками
кустарної переробки, незареєстровану гладкоствольну рушницю, майже 300 набоїв
до нарізної та 35 – до мисливської зброї. Вилучене поліцейські направили на
експертизу.
Слідчі
поліції під процесуальним керівництвом Корюківської окружної прокуратури
розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне
поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція
статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.
Окрім того,
за фактом вчинення домашнього насильства поліцейські склали на правопорушника
адміністративний протокол за ст. 1732 Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Словом, ціла оказія. Що ще скажеш?
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