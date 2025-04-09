У Кучинівці триває велике прибирання кладовищ

Сільчани
почали це прибирання з першого і другого, на часі третє й четверте. Всього у
селі аж 7 місць (було 9) поховання померлих людей, куди зазвичай на побачення з
ними ходять живі родичі. Масово збираються на Радуницю, через тиждень після
Великодня, здебільшого у понеділок вівторок. У ці дні могилки виграють
різнобарв’ям живих і штучних квітів, вінків, рушників, а столи рясніють
наїдками й напитками.
У церемонії обов’язково бере участь місцевий священнослужитель отець
Ігор, півчі, які відспівують душі тих, хто нині у далеких засвітах.
А поки, як ми підмітили, триває активне прибирання.
Основна частина кладовищ на 1 та 2 бригадах вже прибрана. Особлива подяка
Апецьку Івану, Валькевичу Валерію та Шевченку Сергію, які власними транспортом
вивозили гілля та сміття. Організаторами прибирання є і старостат, і самі
жителі села, постійні його активісти.
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