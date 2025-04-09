среда, 9 апреля 2025 г.

У Кучинівці триває велике прибирання кладовищ

 

Сільчани почали це прибирання з першого і другого, на часі ­ третє й четверте. Всього у селі аж 7 місць (було 9) поховання померлих людей, куди зазвичай на побачення з ними ходять живі родичі. Масово збираються на Радуницю, через тиждень після Великодня, здебільшого у понеділок ­ вівторок. У ці дні могилки виграють різнобарв’ям живих і штучних квітів, вінків, рушників, а столи рясніють наїдками й напитками.



У церемонії обов’язково бере участь місцевий священнослужитель отець Ігор, півчі, які відспівують душі тих, хто нині у далеких засвітах.

А поки, як ми підмітили, триває активне прибирання. Основна частина кладовищ на 1 та 2 бригадах вже прибрана. Особлива подяка Апецьку Івану, Валькевичу Валерію та Шевченку Сергію, які власними транспортом вивозили гілля та сміття. Організаторами прибирання є і старостат, і самі жителі села, постійні його активісти.

Автор: на
Ярлыки:

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