З роси й води вам, поштовики!

Наталія Гріцина, Тетяна Садова, Марк Дибков (на знімку) – ті листоноші, котрі
наразі забезпечують доставку «Променя» по місту. Вони – незамінимі і дуже
затребувані, бо у разі невиходу на роботу, приміром, через грип чи застуду,
газети взагалі не розносяться.
Їхня безальтернативна трійка у Сновську на вагу золота. Всі, як один,
роботящі, віддані обраній справі, невибагливі і невимогливі до непростих умов
праці, надмірних навантажень. За словами їхнього безпосереднього керівника
Ярослава Єрьоменка хоч протяжність ділянок обслуговування на кожного складає 40
км, ні жінки, ні чоловік не скаржаться. Мужньо долають великі відстані, несучи
в душі і оселі клієнтів очікувану друковану періодику, пенсії, продовольчі і
непродовольчі товари. Про їхні невеличкі зарплати краще промовчу, бо всі
заплачемо. Найбільшій стаж у професійної
і порядної пані Тетяни, далі – у такої ж її колежанки Наталії, потім – Марка.
До речі, Марк обслуговує залінійну частину міста і на прохання
редакційного колективу допомагає передплачувати наш «Промінь» саме у редакції.
Миті їхньої роботи зафіксувала фотокамера. Зосереджені, принципові, робили діло
зі знанням і креативним підходом до кожного окремого випадку. Дякуємо їм, усім
операторам зв’язку, усім, хто без найближчої газети – ніяк, хто з нами сьогодні
у неймовірно складній ситуації. З роси й води вам, незрадливі люди!
Комментариев нет:
Отправить комментарий