среда, 9 апреля 2025 г.

Від чого залежить розмір лікарняних?

 

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованій особі у відсотковому розмірі середньої заробітної плати, який залежить від страхового стажу: 1) 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) ­ застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років; 2) 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) ­ застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років; 3) 70 відсотків середньої заробітної плати (доходу) ­ застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років; 4) 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) ­ застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років.

Якщо працівник протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мав страховий стаж менше 6 місяців, допомога по тимчасовій непрацездатності розраховується виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати.

Головне управління ПФУ в Чернігівській області

 

Автор: на

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