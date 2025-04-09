Від чого залежить розмір лікарняних?

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованій особі у відсотковому розмірі середньої заробітної плати, який залежить від страхового стажу: 1) 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років; 2) 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років; 3) 70 відсотків середньої заробітної плати (доходу) застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років; 4) 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років.
Якщо
працівник протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мав страховий
стаж менше 6 місяців, допомога по тимчасовій непрацездатності розраховується
виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески,
але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати.
Головне управління ПФУ в Чернігівській
області
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