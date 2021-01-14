Середній розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду соціального страхування України за оперативними підсумками грудня 2020 року склав 368,4 грн за кожен день перебування на лікарняному. Це на 20,6% або 63 гривні більше, ніж у грудні 2019 року.
Цей
вид матеріального забезпечення виплачується ФССУ, починаючи з шостого дня
тимчасової непрацездатності й до моменту одужання або встановлення МСЕК
інвалідності (перші п’ять днів фінансуються за рахунок коштів роботодавця).
Розмір
виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості
страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати
працівника. Розмір допомоги складає:
1)
50% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають
страховий стаж до 3 років, або в разі самоізоляції від COVID-19 під медичним
наглядом незалежно від тривалості стажу;
2)
60% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 3 до 5 років;
3)
70% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 5 до 8 років;
4)
100% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж понад 8 років, або
при наявності пільг відповідно до законодавства, а також медичним працівникам у
разі самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом незалежно від тривалості
стажу.
Середньоденна
заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення
нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати,
на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді
без урахування календарних днів, невідпрацьованих з поважних причин.
Право
на матеріальне забезпечення від Фонду соціального страхування України мають усі
застраховані особи – громадяни України, іноземці, особи без громадянства та
члени їх сімей, які проживають в Україні. Це право виникає з настанням
страхового випадку в період роботи, здійснення підприємницької та іншої
діяльності.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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