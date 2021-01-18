Анастасія Вовк – стипендіатка Президентського фонду «Україна»

За підсумками літньої екзаменаційної сесії п’ятеро студентів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя отримали президентські стипендії за особливі успіхи у навчанні. Серед них опинилася і випускниця Новоборовицької школи Анастасія Вовк.
Дівчина родом з Нових Борович. Зі срібною медаллю закінчила середню школу і після 11 класу вирішила вступити до педагогічного університету, продовжуючи таким чином родинну традицію.
– Я впевнена, вчителями не стають просто так, учитель – це відповідальна та наполеглива праця. Знаю це напевно, бо виросла в сім’ї вчителів, - розповідає Анастасія. - Моя мама працює вчителем української мови та літератури, батько – вчителем фізики, математики та інформатики. Я не просто продовжила сімейну традицію, адже ще з дитинства серцем відчула, що моє покликання – навчати дітей любити свою мову, землю, плекати в душі добро і людяність.
Ще з початкових класів улюбленим шкільним предметом Анастасії стала українська мова, та з часом дівчина захопилася вивченням іноземної. Батьки підтримали захоплення доньки і записали її на додаткові курси англійської мови, бо інтерес до неї у Насті зростав дуже швидко, а тих завдань, які давали виконувати на уроках, було замало. Тоді тричі на тиждень вона почала їздити до Сновська займатися додатково з репетитором.
Вже у випускному класі твердо вирішила – складатиме зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови та спробує вступити на омріяний філологічний факультет.
– Я завжди хотіла навчатися саме в Ніжинському університеті, бо це був і є один із найкращих університетів країни, де викладання мови відбувається на найвищому рівні. Моя мрія здійснилася – і я стала його студенткою. Зараз, окрім рідної, я вивчаю англійську, німецьку та французьку мови. Звичайно, серед них французька – найскладніша, але й найкрасивіша. Ця мова захопила мене вже з першого слова, і зараз я весь вільний час присвячую її вивченню.
Отримувати стипендію Настя почала ще з першого курсу. Зараз, перебуваючи на четвертому, вона додатково стала стипендіаткою Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». Президентська стипендія – одноразова виплата в сумі 20 тисяч гривень.
– Анастасіє, на що плануєш витратити ці гроші?
– У найближчому майбутньому я продовжуватиму навчання і вступатиму на магістратуру, тому, думаю, там ці гроші мені не завадять. Вважаю, що найкраща інвестиція завжди має бути у власний розвиток.
Про те, що для Анастасії навчання та саморозвиток на першому місці, свідчить і те, що навіть знаходячись на канікулах, вона не гає часу даремно, а продовжує самостійно здобувати нові й нові знання.
У найближчому майбутньому дівчина мріє про подорожі країнами Європи, причому не лише їх культурними столицями, а навпаки, глибинками. На її думку, лише там можна досконало зрозуміти мову, культуру, традиції, кухню та побут країни. І цим самим ще більш розширити свої знання та горизонти.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву Анастасії Вовк
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