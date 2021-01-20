Подарувати чи заповісти?

Одне із питань, з яким
клієнти звертаються до Сновського бюро правової допомоги, пов'язане з бажанням
передати своїм дітям, онукам, рідше іншим родичам або іншим людям нерухомість,
що їм належить. Яким чином це краще зробити? Подарувати чи оформити заповіт?
Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Заповідач є вільним у виборі спадкоємців, маючи можливість без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом.
За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати у майбутньому іншій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність (пункт 1 статті 717 ЦК України).
Момент переходу права власності на нерухомість.
У випадку з даруванням
обдарований стає власником нерухомості після укладання договору дарування та
прийняття обдарованим подарунка.
Що ж до заповіту, то
спадкоємець може отримати у нотаріуса свідоцтво про право на спадщину, яке
видається після закінчення 6 місяців з часу відкриття спадщини.
Можливість
зміни чи скасування договору дарування або заповіту.
Цивільний кодекс передбачає
наступні підстави припинення договору дарування: відмова однієї зі сторін від
договору; розірвання договору дарування; визнання договору недійсним. Таким
чином, можна розірвати чи визнати недійсним договір дарування в судовому
порядку. Ще одна важлива особливість договору дарування – це строк
позовної давності. За договором дарування цей термін
встановлюється тривалістю в 1 рік на відміну від
загальної трирічної позовної давності. Протягом цього року будь-яка особа, не
тільки дарувальник і обдаровуваний, може звернутися до суду у разі, якщо його
інтереси порушені укладенням договору дарування, але підстав для його розірвання,
визнання недійсним не так багато.
По-іншому йдуть справи із заповітом, оскільки його можна переписувати хоч щодня,
відвідуючи нотаріуса і замінюючи одного спадкоємця іншим.
Заповідач має право у
будь-який час внести до заповіту зміни. Крім того, він може у будь-який час
скасувати заповіт або скласти новий. Заповіт, який було складено пізніше,
скасовує попередній повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить.
Скасування заповіту, внесення до нього змін провадяться заповідачем особисто.
Важливо, що кожний новий
заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед
ним. Укладати договір дарування чи заповідати нерухомість – вирішує кожен сам,
зваживши всі ризики і нюанси викладених вище правочинів.
Сплата податків та
зборів.
Відповідно до підпунктом
14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України за нульовою ставкою
податку на доходи фізичних осіб
оподатковується спадщина, успадкована членами сім’ї спадкодавця першого
та другого ступеня споріднення: батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі
усиновлені, рідні брати та сестри, бабуся та дідусь, онуки.
Щодо інших категорій: фізичні
особи - резиденти, які отримують спадщину (подарунок) від фізичної особи -
резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого та другого ступенів
споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків від
вартості будь-якої спадщини.
Такий самий порядок
оподаткування стосується і подарунків - оподатковуються згідно з правилами,
встановленими для оподаткування спадщини. Подарунки від родичів першого та
другого ступеня споріднення - за нульовою ставкою. Від інших - 5 відсотків, від
нерезидентів - 18 відсотків від оціночної вартості об’єкту дарування.
Нагадуємо, що правова допомога надається
Сновським бюро правової допомоги з 9-00 год. до 18-00 год. з понеділка по
п'ятницю за адресою: м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254) 2-13-48.
Також за правовою допомогою звертайтесь до
Менського місцевого центру з надання БВПД з 8-00 год. до 17-00 год. за адресою:
м. Мена, вул. Титаренка С., 6-А, тел.: (0244) 3-30-01.
Єдиний телефонний номер системи безоплатної
правової допомоги: 0-800-213-103.
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